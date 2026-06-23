Atacan a Balazos a Exalcalde de Miahuatlán, Oaxaca, y Matan a Su Escolta

José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue atacado a balazos y resultó herido la noche de este lunes 22 de junio, mientras que su escolta murió en la agresión armada, confirmaron autoridades.

Hasta ahora se desconoce la gravedad de las heridas del exedil, pero fue trasladado al hospital del Seguro Social en la ciudad que gobernó, junto con otro de sus guardaespaldas, quien igual fue lesionado.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que ya coordina un despliegue operativo para dar con los responsables del ataque, en el que participan Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Estatal.

"Derivado de este ataque, un integrante de la escolta, de iniciales J. C. P., perdió la vida al interior del vehículo al recibir disparos de arma de fuego", apuntó la instancia ministerial.

"Posteriormente, dos personas ingresaron a un centro hospitalario para recibir atención médica: el expresidente municipal de la demarcación, identificado con las iniciales J. A. M. L., y un segundo escolta. Ambos resultaron con lesiones, pero se reportan estables", añadió.

Los hechos se registraron sobre la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco.

Apenas la semana pasada fue atacado también a balazos el alcalde en funciones de Miahuatlán, Isidro César Figueroa Jiménez, pero resultó sólo con lesiones menores.