Atacan a Balazos a Exalcalde de Miahuatlán, Oaxaca, y Matan a Su Escolta

El expresidente municipal resultó herido tras ser atacado a bordo de un vehículo, mientras se desplazaba con su personal de seguridad sobre la carretera Federal 175

Miahuatlán de Porfirio Díaz

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Violencia en Oaxaca: exalcalde de Miahuatlán herido y su escolta muerto tras ataque armado. La Fiscalía ya investiga. Infórmate sobre el operativo en curso.

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