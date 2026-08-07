Un accidente registrado sobre las vías del ferrocarril cobró la vida de un joven la madrugada de este 7 de agosto del 2026, en la comunidad de San Antonio de Gurza, perteneciente al municipio de San Pedro. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y de los servicios de emergencia.

La persona fallecida fue identificada en el lugar de los hechos por sus familiares como Cristian Daniel Ramírez Ortega, de 21 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven transitaba por la zona de las vías cuando fue impactado por la locomotora, perdiendo la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias, por lo que diversas corporaciones acudieron al sitio.

Investigan muerte de joven en San Pedro

Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), así como personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), quienes acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y, una vez concluidas las diligencias de campo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos legales correspondientes.