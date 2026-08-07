Seguridad

Muere Joven Arrollado por el Tren en San Pedro, Coahuila

El joven murió de manera instantánea sobre las vías del tren en la comunidad de San Antonio Gurza en San Pedro

El joven murió de manera instantánea sobre las vías del tren en la comunidad de San Antonio Gurza en San PedroSegún testigos el joven transitaba sobre las vías del tren antes de perder la vida. Foto: Protección Civil

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Según testigos el joven transitaba sobre las vías del tren antes de perder la vida

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