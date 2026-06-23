Llegan los Jugadores de la República Democrática del Congo a Guadalajara

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, arribó a Guadalajara la selección de la República Democrática del Congo

CongoFoto: Fédération Congolaise de Football Association.

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En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, arribó a Guadalajara la selección de la República Democrática del Congo

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