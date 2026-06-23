Llegan los Jugadores de la República Democrática del Congo a Guadalajara

Esta tarde, la selección de la República Democrática del Congo arribó a nuestra ciudad bajo un fuerte operativo de seguridad.

Algunos aficionados tapatíos los esperaron en el hotel de concentración, ubicado en la colonia Country Club de Guadalajara.

Una aficionada, Cecilia, compartió: “Justo en el partido del repechaje fuimos al partido del repechaje y ahí mi hijo empezó a emocionarse por el Congo y venimos porque quiere un autógrafo del portero.”

Cecilia agregó: “Tuve la oportunidad de ir al partido del repechaje que fue cuando se clasificaron en marzo, fue aquí en el estado de Guadalajara y pues desde ahí sentí una vibra muy buena por parte de los aficionados.”

Además, Mosiruoee viajó desde Bélgica para ver a su selección y expresó: “Vengo de Bélgica, estoy muy emocionado de estar aquí en Guadalajara. Este es un momento histórico, después de 52 años el Congo está en un mundial.”

Este martes, la selección de Congo se enfrentará a su similar de Colombia.