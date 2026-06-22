Concierto Gratis de Alejandro Fernández en La Minerva: Horario y Fecha

El cantante de música regional mexicana, Alejandro Fernández, se presentará de manera gratuita en Guadalajara. En N+, te contamos todos los detalles de este magno evento.

Alejandro Fernández cantará para los jaliscienses y extranjeros de manera gratuita en la glorieta La Minerva, en el mismo escenario donde estuvo la agrupación Maná, quien logró reunir a más de 170 mil espectadores.

¿A qué hora será el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva?

El concierto, programado para el próximo 25 de junio, se llevará a cabo a las 9:00 de la noche. Sin embargo, se exhorta a la población el asistir con varias horas de anticipación, con el fin de obtener un buen lugar cerca del escenario.

Asimismo, es recomendable el usar ropa cómoda y cargar con impermeable, ya que se pronostica un cielo parcialmente nublado y lluvias dispersas, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

Cierres viales por concierto

Otro punto a tomar en cuenta son los cierres viales en los alrededores de La Minerva, ya que se prevén cortes a la circulación en la avenida Vallarta, en el tramo comprendido entre Juan Palomar Arias y Yaquis.