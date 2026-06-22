Concierto Gratis de Alejandro Fernández en La Minerva: Horario y Fecha

La presentación de Alejandro Fernández forma parte de los festejos deportivos en Guadalajara; aquí te contamos

Alejandro FernándezFoto: Instagram @alexoficial

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Prepárate para el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva. Llega temprano y ten en cuenta los cierres viales en la zona.

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