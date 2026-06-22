Concierto de Alejandro Fernández Gratis en Guadalajara el 25 de Junio: Cierres y Alternativas

La presentación gratuita de Alejandro Fernández en La Minerva ocasionará cierres viales en avenida Vallarta y calles aledañas; autoridades recomiendan utilizar rutas alternas

Alejandro FernándezFoto: Instagram Alejandro Fernández

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¡Atención Guadalajara! Concierto gratis de Alejandro Fernández el 25 de junio en La Minerva. Prepárate para cierres viales en avenida Vallarta y busca rutas alternas.

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Concierto de Alejandro Fernández Gratis en Guadalajara el 25 de Junio 2026: Calles Cerradas y Alternativas