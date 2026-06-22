Concierto de Alejandro Fernández Gratis en Guadalajara el 25 de Junio: Cierres y Alternativas

La presentación gratuita de Alejandro Fernández en Guadalajara traerá consigo diversos cierres viales en las inmediaciones de La Minerva, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

El concierto se realizará el próximo 25 de junio en la Glorieta La Minerva, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, donde se espera una importante afluencia de asistentes en el marco del Mundial 2026.

Debido al evento, permanecerán cerrados los carriles centrales y laterales de la avenida Vallarta en el tramo comprendido entre avenida Juan Palomar y Arias y avenida Yaquis.

Asimismo, las calles Fernando de Celada y Aurelio Aceves tendrán cierres intermitentes que dependerán de la cantidad de personas que se concentren en la zona durante el desarrollo de las actividades.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas

Ante estas afectaciones a la circulación, se recomienda utilizar como vías alternas:

Diagonal Golfo de Cortés.

Avenida México.

Avenida Manuel López Cotilla.

Las autoridades exhortan a quienes tengan previsto acudir al concierto o transitar por la zona a salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos sobre movilidad que se emitan durante el evento.