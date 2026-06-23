Aficionados Colombianos se Reúnen en la Glorieta La Minerva, Guadalajara

Más de 8 mil colombianos se reunieron en la Glorieta La Minerva en Guadalajara, Jalisco para celebrar previo a justa deportiva

Colombianos se reúnen en La MinervaFoto: N+

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Más de 8 mil colombianos se reúnieron en la Glorieta La Minerva en Guadalaja, Jalisco para celebrar previo a justa deportiva

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