Aficionados Colombianos se Reúnen en la Glorieta La Minerva, Guadalajara

Aficionados colombianos se reunieron hoy en punto de las 5 de la tarde, en la Glorieta de La Minerva, lugar emblemático de Guadalajara, previo al partido de su selección contra República Democrática del Congo.

Según el reporte, acudieron al lugar alrededor de 12 mil personas portando playeras, banderas y vestimenta con los colores representativos de mencionado país.

El lugar se convirtió en un espacio de fiesta y hermandad. Los aficionados expresaron su emoción por la justa deportiva y destacaron la amistad que existe entre México y Colombia.

¿Cuándo es el partido de Colombia y República Democrática del Congo?

Mañana en Guadalajara, Jalisco, se enfrentará Colombia contra la selección de república del Congo en punto de las 7:00 de la tarde, hora centro de México.

Los aficionados podrán reunirse en distintos puntos de la ciudad para ver el partido en vivo.