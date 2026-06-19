Fiscalía de Jalisco Investiga Asesinato de Colombiano en Andador de Chapultepec, en Guadalajara

Un colombiano fue asesinado en el corredor de Chapultepec, en Guadalajara, durante la noche del 17 de junio, y de acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, se descartó que la víctima estuviera en la aglomeración de aficionados durante ese día.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, recalcó que el ataque se debió a una riña entre comerciantes de un puesto de elotes, lo que acabó con la vida de un colombiano, mientras que su compatriota supuestamente habría terminado golpeado.

“Hay otra persona lesionada que también es colombiana pero la información preliminar que tenemos es que ambos ya tenían viviendo aquí en la ciudad de Guadalajara”, explicó el Fiscal de Jalisco.

Continúan investigando si este caso esté relacionado a los préstamos gota a gota

Las diligencias sobre este caso continúan para corroborar si los extranjeros estarían presuntamente relacionados a los préstamos gota a gota, aunque de acuerdo con autoridades, la primera línea de investigación indica que el homicidio fue por una discusión que llegó a los golpes.

“De momento esto es lo que tenemos, al lugar acudió el Ministerio Público de manera oportunidad, y hasta donde tenemos información, las dos personas afectadas acudieron aquí a las instalaciones de Fiscalía para poner una denuncia por esta situación, y al parecer, la riña se suscitó por estos dos comerciantes”, manifestó Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Jalisco.

Durante los hechos, la Policía de Guadalajara informó que recibieron un reporte de una riña que dejó a un hombre lesionado, por lo que se trasladó hasta el cruce de las calles López Cotilla y Progreso, en la colonia Americana.

Al llegar al lugar, los elementos localizaron a un hombre inconsciente que tenía una lesión en la cabeza, por lo que solicitaron apoyo a los servicios médicos municipales, quienes corroboraron que ya no contaba con vida.

La Comisaría de Guadalajara señaló que las primeras investigaciones revelaron que el sujeto vivía en Tlajomulco de Zúñiga.