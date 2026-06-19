Fiscalía de Jalisco Investiga Asesinato de Colombiano en Andador de Chapultepec, en Guadalajara

Las autoridades están investigando el caso del asesinato de un colombiano en el andador Chapultepec, en Guadalajara, ocurrido el 17 de junio

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¿Qué llevó al asesinato de un colombiano en Guadalajara? Fiscalía de Jalisco investiga si la riña entre comerciantes está ligada a préstamos gota a gota.

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