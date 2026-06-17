Dependencias Públicas de Todo Jalisco Trabajarán a Distancia por México vs Corea del Sur

El Gobierno de Jalisco se unió al decreto federal publicado recientemente, donde se estipula que el próximo 18 de junio, las dependencias del estado trabajarán a distancia. Asimismo, se suspenderán las clases presenciales en nivel básico.

Autoridades también exhortaron al sector empresarial a flexibilizar sus horarios, esto ante el partido de futbol que jugará la Selección Mexicana contra Corea del Sur, que se llevará a cabo el jueves a las 7 de la noche.

¿Por qué trabajarán a distancia las dependencias de gobierno?

Cabe recordar que esta disposición fue publicada el 16 de junio, con la finalidad de agilizar la movilidad urbana, la seguridad vial y continuidad de servicios públicos durante el partido de México vs Corea.

Aun así, es importante destacar que esto no aplica para servicios de salud, protección civil, seguridad pública, control migratorio, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua potable o aquellas dependencias indispensables para la organización y operación de eventos programados.