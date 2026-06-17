Dependencias Públicas de Todo Jalisco Trabajarán a Distancia por México vs Corea del Sur

Jalisco aplicará trabajo a distancia en dependencias estatales; aquí te explicamos lo que conlleva este decreto.

Oficina hacienda JaliscoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Jalisco! El 18 de junio, oficinas públicas trabajarán desde casa por el partido México vs Corea. Descubre cómo este decreto impacta la movilidad y servicios.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+