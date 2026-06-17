Los Grammy 2027 Abren Nueva Convocatoria en la que Pueden Participar Mexicanos: ¿Cuál Es?

La Academia de la Grabación anunció cambios para la edición 2027 de los Premios Grammy, entre ellos la incorporación de nuevas categorías, en N+te compartimos qué indica la convocatoria en la que pueden participar mexicanos.

Las nuevas categorías amplían las oportunidades de participación para artistas, intérpretes y compositores de distintos géneros musicales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Productora Ganadora del Grammy Victoria Kühne Habla de su Noviazgo con Cristian Castro

Uno de los anuncios que más impacto tendrá en América Latina es la creación de la categoría que permitirá a compositores mexicanos y de otros países hispanohablantes competir por un premio dedicado exclusivamente a la autoría musical dentro del campo latino.

¿Cuál es la nueva categoría de los Grammy 2027 en la que pueden participar mexicanos?

La nueva categoría Mejor Canción Latina reconocerá a los compositores de temas inéditos escritos principalmente en español. Para ser elegible, la canción deberá contar con al menos 51% de su letra en este idioma.

Fue creada dentro del campo que agrupa a la música latina, global, africana, reggae y new age, ambient o chant.

A diferencia de otros premios que suelen centrarse en los intérpretes, este reconocimiento estará enfocado en quienes crean las obras musicales. Los artistas solo podrán recibir el galardón si también aparecen acreditados como autores de la canción.

La Academia precisó que la categoría está abierta a cualquier género de música latina que cumpla con los requisitos establecidos. Entre los estilos elegibles se encuentran:

Pop latino.

Música mexicana.

Música urbana.

Tropical latino.

Rock latino.

Alternativo latino.

FBPT