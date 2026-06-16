Grammy 2027 Tendrán 5 Nuevas Categorías: ¿Cuáles Son y Por Qué Se Agregaron?

La Academia de la Grabación reveló 5 nuevas categorías para los Grammy 2027, incluyendo Mejor Canción Latina y Mejor Pop Asiático. Conoce todos los detalles.

grammy-2027-nuevas-categorias-cambios-ceremoniaFoto: GettyImages

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La Academia de la Grabación agrega 5 categorías a los Grammy 2027, incluyendo Mejor Canción Latina y Mejor Pop Asiático. Descubre por qué estos cambios son tan importantes.

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