Grammy 2027 Tendrán 5 Nuevas Categorías: ¿Cuáles Son y Por Qué Se Agregaron?

La Academia de la Grabación anunció una serie de cambios para la 69ª edición de los Grammy, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero con transmisión en vivo por ABC, Disney+ y Hulu.

Entre las modificaciones más relevantes destaca la incorporación de cinco nuevas categorías, lo que elevará el número total de premios a 100, la cifra más alta desde la gran consolidación de 2012, cuando el catálogo se redujo de 109 a 78 galardones.

¿Cuáles son las 5 nuevas categorías de los Grammy 2027?

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática

Considerada la adición más significativa de este ciclo, esta categoría reconocerá interpretaciones de pop asiático que se originen o sean ampliamente reconocidas en mercados como los del K-pop, J-pop y C-pop, siempre que la grabación incluya un uso significativo de al menos un idioma asiático. El premio se entregará a los artistas intérpretes.

Mejor Canción Latina

Dentro del campo latino, esta nueva categoría premiará a los compositores,no a los intérpretes, salvo que también figuren como autores, de canciones inéditas escritas predominantemente en español (al menos 51% de la letra). Con esta suma, los Grammy ya tendrán siete categorías de composición por género específico.

Mejor Colaboración o Interpretación de R&B de Dúo o Grupo

Ubicada en el campo de R&B, Rap y Poesía Hablada, esta categoría distinguirá interpretaciones de R&B contemporáneo realizadas por dúos o grupos, así como colaboraciones entre solistas, dúos y agrupaciones. Como consecuencia, la categoría existente de mejor interpretación de R&B pasará a llamarse mejor interpretación en solitario de R&B, equiparando al género con el pop y el country, que desde hace años cuentan con esta misma división.

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional

Pensada para sencillos que no encajan del todo en las categorías actuales de pop, donde antes competían interpretaciones más cercanas al estilo del Gran Cancionero Americano o al teatro musical, esta categoría se suma a la de mejor álbum vocal de pop tradicional, vigente desde 1992. Es la primera vez que la Academia tendrá más de un premio dedicado a este estilo.

Mejor Álbum de Folk Tradicional

La Academia recupera la división que existía antes de 2012 entre folk tradicional y folk contemporáneo. Con este cambio, la categoría que hasta ahora se llamaba mejor álbum de folk se renombrará como mejor álbum de folk contemporáneo, mientras que la nueva categoría premiará grabaciones con estructuras y ritmos folk más clásicos.

¿Por qué la Academia decidió agregar estas categorías?

Según explicó Harvey Mason jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, en una sesión de preguntas y respuestas publicada por Grammy, el crecimiento sostenido de géneros como el pop asiático fue determinante para crear un espacio propio dentro de la ceremonia. Mason señaló que el K-pop, el J-pop y el Mandopop representan una de las fuerzas más influyentes de la industria musical global, y que la Academia consideró que era momento de reconocer ese impacto.

En el caso de la música latina, Mason recordó el triunfo de Bad Bunny como álbum del año con un disco completamente en español, y subrayó que hasta ahora los compositores latinos no contaban con un premio dedicado dentro de ese campo. La nueva categoría busca ampliar la representación del género sin depender únicamente de los intérpretes.

Para el R&B, la lógica fue equiparar al género con el pop y el country, que ya distinguían desde hace tiempo entre interpretaciones solistas y de dúo/grupo. Y en los casos del pop tradicional y el folk, la Academia identificó que ciertas grabaciones quedaban fuera de lugar al competir en categorías que no representaban del todo su estilo.

Otros cambios para la ceremonia 2027

Además de las nuevas categorías, la Academia confirmó ajustes en sus reglas:

Mejor artista nuevo: el límite de veces que un artista puede ser considerado en esta categoría subió de tres a cuatro, lo que beneficia directamente a Ella Langley, Megan Moroney, Ken Carson y Ravyn Lenae, quienes habrían quedado descalificados bajo la regla anterior.

"Ballot Plus": una alternativa opcional al sistema de votación "10/3" que permitirá a ciertos votantes con experiencia comprobada en múltiples géneros emitir su voto en hasta 15 categorías.

Umbral de grabaciones nuevas: se redujo del 75% al 66% el porcentaje de material inédito que debe tener un álbum para ser elegible.

Reconocimiento a compositores: los autores de canciones nuevas en álbumes ganadores por género ahora recibirán gramófonos en igualdad de condiciones con productores e ingenieros.

Lanzamientos digitales: los álbumes exclusivos de internet ya podrán competir en las categorías de mejores notas de álbum y mejor álbum histórico.

Con estos cambios, los Grammy 2027 se perfilan como una de las ediciones con mayor número de categorías en la historia de la ceremonia, reflejando la diversificación de géneros y mercados que hoy domina la industria musical global.