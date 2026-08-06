Brad Pitt Exige Acceso Formal a las Finanzas de Angelina Jolie en Medio de Batalla Legal

La batalla judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha dado un nuevo giro estratégico. El equipo legal del actor presentó una solicitud formal ante la Corte Superior de Los Ángeles para obligar a la actriz a entregar sus registros financieros, contratos y comprobantes de ingresos correspondientes al periodo entre 2017 y 2019.

El movimiento responde al litigio que ambas estrellas de Hollywood mantienen por la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido en conjunto en 2008 por 28.4 millones de dólares y escenario del posterior choque comercial tras la venta no autorizada del 50% de las acciones de la actriz.

La controversia sobre los ingresos e independencia económica

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por USA Today, la defensa de Brad Pitt argumenta que la solicitud de estos documentos es pertinente debido a que la propia Angelina Jolie introdujo su situación financiera en el caso. En alegatos anteriores, la protagonista de Maléfica sostuvo que tras la separación en 2016 tuvo que reducir su actividad profesional para enfocarse en su familia y buscar "independencia económica" de su exesposo.

Los abogados de Pitt señalan que, si bien Jolie accedió inicialmente a entregar información contable posterior al divorcio, únicamente proporcionó los registros de 2020 y 2021, omitiendo los años previos (2017 a 2019), época en la que participó en producciones de gran presupuesto como Maléfica: Dueña del mal y Eternals.

“Al argumentar que la venta de su participación respondía a una necesidad de independencia y a un impacto en sus ingresos, la contraparte pone sus finanzas en el centro del debate”, sostiene la postura legal del actor para justificar la revisión de contratos de cine, patrocinios e ingresos generales.

La postura de Angelina Jolie: privacidad y acoso procesal

Por su parte, la defensa de la actriz ha calificado la petición como una invasión desproporcionada a su privacidad. Los representantes de Jolie afirman que ya se aportó la documentación económica requerida durante el proceso de divorcio y que la insistencia en auditar sus ingresos personales busca desviar la atención del fondo del asunto.

El conflicto de Château Miraval escaló en octubre de 2021, cuando Jolie vendió su 50% del viñedo a Tenute del Mondo (filial de Stoli Group) por 64 millones de dólares. Pitt demandó en febrero de 2022 alegando la violación de un acuerdo verbal de derecho de compra preferente. En respuesta, Jolie contraargumentó que las negociaciones para venderle su parte a Pitt se rompieron porque el actor intentó obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad estricto sobre su vida personal.

Próximos pasos en el tribunal

Con el juicio fijado tentativamente para agosto de 2027, este requerimiento financiero marca una de las etapas probatorias clave antes del inicio del proceso oral en Los Ángeles. El juez a cargo deberá determinar si ordena la entrega de los documentos solicitados o si acoge el recurso de protección a la privacidad presentado por la actriz.