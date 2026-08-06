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Brad Pitt Exige Acceso Formal a las Finanzas de Angelina Jolie en Medio de Batalla Legal

Brad Pitt solicita a la Corte de Los Ángeles acceso a las finanzas de Angelina Jolie entre 2017 y 2019 dentro del litigio por la bodega Château Miraval.

brad-pitt-exige-registros-financieros-angelina-jolie-miravalFoto: Getty Images

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En medio del conflicto por Château Miraval, Brad Pitt solicita a la corte acceso a las finanzas de Angelina Jolie. ¿Será esto una invasión a su privacidad?

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