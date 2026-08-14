Sheinbaum Revela Acuerdos con Maestros y Anuncia Apoyo para Estudiantes

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló los acuerdos a los que se llegó con maestros de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de la reunión que sostuvo ayer con los dirigentes.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum informó que durante la reunión, que duró más de tres horas, se abordaron dos temas importantes:

Apoyos para maestros.

Útiles y uniformes escolares.

“Se había planteado que había para maestros de Oaxaca 800 millones de pesos más, tiene que quedar claro que es para maestros, no para sindicato ni coordinadora, y hay un procedimiento, esos, recuerdo, son para renivelaciones y recategorizaciones, se habló ese tema”, indicó la mandataria.

Útiles y uniformes escolares

La titular del Ejecutivo Federal indicó que también se abordó el tema de útiles y uniformes escolares, ya que son los planteamientos que la CNTE había solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que “esperaban a hablar conmigo para ver si se podían otorgar y dijimos que siempre vamos a apoyar”.

“El Estado seguirá dando útiles y uniformes y nosotros dimos 2,500 para cada niño en primaria y enseñanza secundaria se da la Rita Cetina. Ellos dijeron que quieren que continúe el programa, además de las becas. El estado (Oaxaca) no tiene los suficientes recursos y planteamos que se puede apoyar a Oaxaca para que conserve los programas para apoyar el presupuesto para este tema", destacó Sheinbaum Pardo.

Aseguró que se trató de “una plática, como debe ser, que en realidad no planteó nada para el sindicato”.

Con información de N+

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