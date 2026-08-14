Política

Sheinbaum Revela Acuerdos con Maestros y Anuncia Apoyo para Estudiantes

La presidenta Sheinbaum informó que durante la reunión con la CNTE, que duró más de tres horas, se abordaron dos temas importantes

La presidenta Claudia Sheinbaum este 14 de agosto de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de agosto de 2026. Foto: Presidencia

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La presidenta Sheinbaum revela apoyo de 800 millones para maestros y asegura continuidad de programas de útiles y uniformes en Oaxaca. Conoce los detalles de esta reunión clave.

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