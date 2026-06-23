Zonas Afectadas en CDMX y Edomex Mañana por Paro de Transportistas: Bloqueos por Marcha

¡Toma precauciones! La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) anunció para mañana, 24 de junio de 2026, una protesta nacional que incluye bloqueos en importantes carreteras del país.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por las manifestaciones de los transportistas.

Anuncio de paro nacional

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la delegación estatal de la AMOTAC en CDMX y Edomex informó que se sumarán al paro nacional del miércoles, a partir de las 08:00 horas.

Lo anterior, indicó, por la falta de respuesta de autoridades municipales, estatales y federales a sus demandas.

“Nos sumamos a este paro nacional ante los abusos en los municipios, en donde autoridades extorsionan al transporte de carga con permisos y supuestas faltas administrativas de bando municipal”.

La organización también acusó abuso de grúas con cobros excesivos, que van de 80 mil hasta 250 mil pesos para liberar una unidad de carga; así como temas de las Fiscalías para la devolución de vehículos por presuntas puestas a disposición de las autoridades en conjunto con grúas.

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Demandas

De tal manera, enlistaron en el comunicado la lista de demandas del gremio:

Fuera los pagos de permisos y extorsiones para poder circular en los municipios.

Más seguridad en carreteras estatales y federales.

No al cobro excesivo de grúas estatales y federales.

No al abuso de autoridades municipales, federales y estatales.

Alto al aumento de combustibles.

No más abusos en la Central de Abastos de la CDMX.

No más acuerdos de las autoridades y grúas para cobros excesivos.

No más extorsiones de parte de las Fiscalía, vehículos y transporte para la devolución de unidades.

Zonas afectadas en CDMX y Edomex

Ante ello, la delegación de transportistas de CDMX y Edomex dio a conocer los puntos en los que estarán como parte del paro nacional de la AMOTAC:

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Pachuca.

Carretera Chalco-México.

Autopista México-Pirámides.

Autopista México-Cuernavaca.

Avenida López Portillo.

Vía Morelos.

Autopista México-Puebla.

Autopista Arco Norte.

Ciudad de México.

SPB