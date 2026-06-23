Zonas Afectadas en CDMX y Edomex Mañana por Paro de Transportistas: Bloqueos por Marcha

Aquí te informamos sobre las vialidades que tendrán bloqueos mañana en el Valle de México

Protesta de transportistas de AMOTAC en el Estado de México, en febrero 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de transportistas de AMOTAC en el Estado de México, en febrero 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Bloqueos mañana en CDMX y Edomex por protesta de transportistas. Conoce las vialidades afectadas y planea rutas alternas para evitar contratiempos.

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