Toman Fuerza Posibles Ciclones en el Pacífico: ¿Se Espera el Temido Efecto Fujiwhara?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, 23 de junio de 2026, que dos zonas de baja presión se están fortaleciendo en el Pacífico mexicano; aquí te damos los detalles sobre el desarrollo de los potenciales ciclones y si podría ocurrir el efecto Fujiwhara.

Zonas de baja presión, con potencial ciclónico en el Pacífico

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Conagua de hoy, las 2 zonas de baja presión, que ayer te informamos en N+, se están fortaleciendo en aguas del Pacífico, cerca de México.

Una de ellas se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, asociada con la onda tropical 8, la cual aumentó a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico, en 48 horas, y en 7 días.

La Conagua apuntó que dicha zona de baja presión se localiza a 670 kilómetros (km) al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h).

Además, la Conagua indicó que se prevé la formación de una segunda zona de baja presión, en el Pacífico, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, que mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.

👉La zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días.



👉Del mismo modo, se prevé la formación de otra zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima, con… pic.twitter.com/PI6cvW6mJW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) explicó que el efecto Fujiwhara ocurre cuando 2 huracanes, que giran en la misma dirección, se acercan y comienzan a girar intensamente alrededor de su centro común.

El organismo detalla que, si un huracán es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño orbitará a su alrededor y finalmente chocar contra su vórtice para ser absorbido.

Dos tormentas de intensidad similar podrían gravitar, una hacia la otra, hasta alcanzar un punto común y fusionarse o, simplemente, girar una alrededor de la otra durante un tiempo antes de seguir sus propios caminos.

En algunas ocasiones, el efecto Fujiwhara es acumulativo cuando los huracanes se encuentran, dando como resultado una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas.

El efecto Fujiwhara toma el nombre del científico japonés Sakuhei Fujiwhara, quien investigó los tifones en el Pacífico occidental, en la décadade 1920.

¿Habrá efecto Fujiwhara en el Pacífico?

Hasta el momento, la Conagua no ha informado sobre el posible efecto Fujiwhara por los potenciales ciclones, en el Pacífico, que de fortalecerse aún más, se convertirían en las tormentas tropicales Douglas y Elida.

En lo que va de la temporada de huracanes 2026, en el Pacífico se han formado 3 tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

La Conagua prevé que el Pacífico se formen entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, entre 4 y 5 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.

RMT