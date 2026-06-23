Toman Fuerza Posibles Ciclones en el Pacífico: ¿Se Espera el Temido Efecto Fujiwhara?

Dos zonas de baja presión se siguen fortaleciendo en el Pacífico mexicano, las cuales se podrían convertir en las tormentas Douglas y Elida

Desarrollo de potenciales ciclones en el PacíficoTrayectoria de potenciales ciclones en el Pacífico mexicano. Foto: Zoom Earth

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¿Se avecina el efecto Fujiwhara? Dos zonas de baja presión en el Pacífico podrían convertirse en las tormentas Douglas y Elida. Conagua monitorea su desarrollo. Descubre más sobre este fenómeno.

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