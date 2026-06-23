Seguirán Lluvias Muy Fuertes: CNPC Advierte por Inundaciones en Estas Zonas

Estas son las zonas donde podrían registrarse inundaciones por lluvias muy fuertes hoy, 23 de junio de 2026

Trabajos por inundación en la CDMXTrabajos por inundación en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas amenazan con inundaciones en varias zonas del país. CNPC recomienda preparar una mochila de emergencia y resguardar documentos. Consulta los avisos oficiales para estar seguro.

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