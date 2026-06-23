Seguirán Lluvias Muy Fuertes: CNPC Advierte por Inundaciones en Estas Zonas

Este martes, 23 de junio de 2026, seguirán las lluvias muy fuertes en varios estados del país. Te decimos dónde podría haber inundaciones, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Ante este pronóstico de lluvias, la CNPC hizo un llamado a la población para:

Mantener limpias las coladeras, calles, pasos de agua y canaletas. Revisar el plan familiar de protección civil.

Resguardar documentos importantes en bolsas o contenedores impermeables.

Preparar una mochila de emergencia.

Consultar los avisos oficiales de la CNPC y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil.

¿Dónde habrá lluvia fuerte y posibles inundaciones?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se prevén precipitaciones significativas en diversas entidades del territorio nacional.

Las lluvias de mayor intensidad, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se registrarán en: el este y centro de Guerrero, el centro y sur de Veracruz, así como en el oeste, norte y este de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes con acumulados entre 50 y 75 milímetros en: el sur y oeste de Jalisco, en el estado de Colima, el centro y este de Michoacán, el norte de Hidalgo y el sureste de Puebla.

Chubascos y lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros en; la Ciudad de México y Morelos, así como en el sur de Nayarit, el este de San Luis Potosí y Chiapas, el norte de Querétaro, el suroeste del Estado de México y el oeste de Tabasco.

Ante estas condiciones, la CNPC alertó por posibles encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de evitar cruzar corrientes de agua bajo cualquier circunstancia.

De igual forma, recomendó extremar precauciones en zonas de laderas y barrancas ante el riesgo de deslizamientos de tierra o flujos de lodo, así como atender de manera inmediata cualquier indicación de evacuación hacia refugios temporales emitida por las autoridades locales.

Con información de N+