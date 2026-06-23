¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

Entérate qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy

Metro CDMXLínea 2 del Metro CDMX. Foto: N+

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Atención usuarios del Metro CDMX: Chabacano ya abrió, pero otras estaciones están cerradas. Conoce las alternativas de movilidad en Ciudad de México.

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