¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

Si viajas en Metro CDMX, esta información te interesa: Algunas estaciones están cerradas hoy, 23 de junio de 2026; aquí te decimos cuáles no abrieron y cómo operan las Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Línea 2

Luego de casi un mes cerrada, por trabajos de mantenimiento, la estación Chabacano de la Línea 2, la azul, reabrió la mañana de hoy.

El equipo de N+ pudo constatar la reapertura de Chabacano y según los usuarios, es positivo que la estación ya esté funcionando con normalidad a partir de este martes.

En redes sociales, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, mencionó que “la reapertura de Chabacano representa un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Red”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reabren Estación Chabacano de la Línea 2 del Metro Hoy 23 de Junio de 2026

Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada, por lo que puedes subir o bajar en Pino Suárez o Allende, como alternativa para trasladarte a la zona Centro de CDMX.

También puedes usar las estaciones San Juan de Letrán y Bellas Artes, de la Línea 8, como otra de las alternativas de movilidad por el cierre en Zócalo/Tenochtitlan.

De acuerdo con el Metro CDMX, el resto de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, opera con normalidad, en ambos sentidos.

Muere un usuario del Metro en la Línea 2

Alrededor de las 07:30 horas de hoy, el Metro CDMX anunció la detención momentánea del servicio en la Línea 2, luego de que una persona se habría arrojado a las vías, durante el paso del tren, en la estación Panteones.

De acuerdo con los reportes, un hombre murió luego de haberse aventado a las vías. Después de varios minutos, el servicio se reanudó con normalidad en la Línea 2.

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Así se vive el caos en el Metro CDMX

RMT