Reabre Estación Chabacano Tras Remodelación; Línea 2 del Metro Opera en Su Totalidad

Luego de varias semanas de remodelación con motivo de la Copa del Mundo, este martes fue reabierta la última estación que estaba en obras

Reabre la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la CDMXReabre la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la CDMX. Foto: X @AdrianRubalcava

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La estación Chabacano vuelve a operar en Línea 2 del Metro CDMX. Un paso clave en la modernización del transporte. ¿Qué más se ha mejorado?

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