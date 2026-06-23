Reabre Estación Chabacano Tras Remodelación; Línea 2 del Metro Opera en Su Totalidad

Este martes 23 de junio, fue reabierta la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, tras varios meses de rehabilitación y remodelación en uno de los trazos más importantes de este sistema de transporte.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el inicio de las operaciones, a las 5:00 horas, fue reabierta esta estación en la que confluyen transbordos a las líneas 2, 8 y 9.

Cabe destacar que la Línea 2 opera en su totalidad, aunque solo la estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada.

Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece… pic.twitter.com/f5OoTtf26H — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

"Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece cerrada".

Ante el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlan, para llegar a la zona centro de la capital, se recomienda como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes, de la Línea 8.

#MetroAlMomento



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. La estación Chabacano se encuentra abierta y en servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para… pic.twitter.com/HzLfuG7FE1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

Rubalcava agregó que "la reapertura de Chabacano representa un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Red".

La remodelación de la Línea 2 inició el 9 de febrero de 2026.

La estación Chabacano fue cerrada el 29 de mayo de 2026.

Inversión millonaria

De acuerdo con las autoridades capitalinas, para la renovación total de la Línea 2 se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos, que fueron usados en su mayoría para el mantenimiento de vías, trenes y sistemas electromecánicos.

El resto del dinero se destinó a la remodelación y renovación para darle funcionalidad a esta línea, es decir, se fue en la parte estética.

Además, fueron renovadas totalmente las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, en una línea que transporta a más de un millón de personas al día.

Con información de N+

ICM