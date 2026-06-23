Reabre Estación Chabacano Tras Remodelación; Línea 2 del Metro Opera en Su Totalidad

Este martes 23 de junio, fue reabierta la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, tras varios meses de rehabilitación y remodelación en uno de los trazos más importantes de este sistema de transporte.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el inicio de las operaciones, a las 5:00 horas, fue reabierta esta estación en la que confluyen transbordos a las líneas 2, 8 y 9.
Cabe destacar que la Línea 2 opera en su totalidad, aunque solo la estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada.
"Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece cerrada".
Ante el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlan, para llegar a la zona centro de la capital, se recomienda como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes, de la Línea 8.
Rubalcava agregó que "la reapertura de Chabacano representa un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Red".
Inversión millonaria
De acuerdo con las autoridades capitalinas, para la renovación total de la Línea 2 se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos, que fueron usados en su mayoría para el mantenimiento de vías, trenes y sistemas electromecánicos.
El resto del dinero se destinó a la remodelación y renovación para darle funcionalidad a esta línea, es decir, se fue en la parte estética.
Además, fueron renovadas totalmente las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, en una línea que transporta a más de un millón de personas al día.
Con información de N+
ICM