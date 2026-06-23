Museo Franz Mayer Presenta la Exposición World Press Photo 2026 + El Archivo

La exposición conmemorativa por los setenta años de World Press Photo, es curada especialmente para el Museo Franz Mayer

Fachada del Museo Franz MayerFoto: Cuartoscuro | Archivo

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La exposición World Press Photo 2026 + El Archivo llega al Museo Franz Mayer con imágenes premiadas que narran la historia reciente. Una experiencia única desde el 24 de junio.

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