Museo Franz Mayer Presenta la Exposición World Press Photo 2026 + El Archivo

El Museo Franz Mayer presenta una exposición curada especialmente para el recinto y es conmemorativa por los 70 años de World Press Photo.

La exposición presenta una selección de las fotografías ganadoras más representativas de las siete últimas décadas.

La exposición presenta, por vez primera, una selección de 33 copias antiguas procedentes del archivo de World Press Photo, incluidas copias conservadas en el Archivo Nacional de los Países Bajos.

Las fotografías fueron galardonadas con el premio World Press Photo del Año entre 1955 y 2025.

La exposición recoge algunos de los momentos más importantes de la historia reciente como la resistencia contra el racismo, la esperanza y la resiliencia de los manifestantes, las pandemias, la migración y el costo humano de los conflictos.

Además de mostrar cómo se documentaron estos momentos en el pasado y la manera en que se recuerdan hoy.

Museo Franz Mayer-World Press Photo

Esto, al tiempo de celebrar los 27 años que el Museo Franz Mayer ha sido sede de esta importante exhibición internacional.

Fechas y horarios

La muestra será inaugurada el 24 de junio y estará hasta el 4 de octubre de 2026, se exhibirá en el Claustro del museo y podrá visitarse de martes a domingo.

LECQ