¿Mañana Habrá Servicio en Toda la Línea 2 del Metro CDMX? Anuncian Apertura de Estaciones

Este 22 de junio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) inauguró cuatro estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que fueron rehabilitadas e intervenidas de manera integral durante trabajos que se extendieron varias semanas.

Asimismo, durante conferencia de prensa, las autoridades capitalinas anunciaron para mañana la apertura de otra estación más, por lo que aquí te informamos cómo será el servicio a partir de este martes 23 de junio en la llamada Línea Azul, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Inauguración de estaciones

En un evento realizado en la terminal de Tasqueña, las autoridades de la CDMX inauguraron 4 estaciones remodelas y rehabilitadas:

Tasqueña General Anaya Ermita Portales

¿Qué acciones se llevaron a cabo?

En rueda de prensa conjunta, el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, brindó detalles de los trabajos de modernización, mantenimiento y rehabilitación en la L2, entre los cuales están:

Recuperación de 7 trenes, por lo que ahora circulan en la Línea 2 un total de 34 unidades.

A los trenes: renovación del sistema de iluminación; recuperación de 75% de vidrios; cambio de material de rodamiento; recuperación de todos los ventiladores; mantenimiento a paredes y techos; cambio de señalética; cambio de asientos que permiten que la gente no se derrape; cambio total de los pisos; mejoramiento general de imagen.

Adquisición de 161 kits de mantenimiento diferenciales.

Mantenimiento y reparación a más de 50 muelles de los trenes.

En instalaciones fijas: Instalación de puertas de acceso continuo, los torniquetes electrónicos, ya instalados en las estaciones General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución, como primera etapa de modernización de acceso.

Mantenimiento y modernización de las salas de máquinas en cárcamos, donde se localiza el equipo de bombero para el desalojo del agua que capta el sistema de drenaje en todas las estaciones.

Modernización del sistema contra incendios.

Mantenimiento de vías: Ampliación de compuestos contra óxido en vías y tornillería, para ampliar la vida útil de sistemas férreos y los sistemas electrónicos.

Mantenimiento mayor a 8 transformadores para subestaciones de rectificación eléctrica.

Mantenimiento al alumbrado.

Instalación del sistema de videovigilancia de la L2.

¿Mañana habrá servicio en toda la línea?

En la inauguración también se anunció que mañana abrirá otra estación que estaba pendiente: Chabacano.

"Mañana se abre la estación Chabacano al público, que era la única estación que faltaba por abrirse, y con ello todas las estaciones que fueron intervenidas quedan ya abiertas al público", indicaron las autoridades de la CDMX.

Ante ello, la única estación que permanecería cerrada es Zócalo/Tenochtitlan debido al Fan Fest. En un mensaje publicado esta mañana, el Metro CDMX recomendó como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, las estaciones:

Allende, L2.

Pino Suárez, L2.

San Juan de Letrán, L8.

Bellas Artes, L8.

Inversión para trabajos de mantenimiento y rehabilitación

El Gobierno capitalino recordó que la inversión para el mantenimiento de la Línea 2, así como para la transformación de 19 estaciones de diversas líneas, ascendió a 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 fueron otorgados por el gobierno federal por tratarse de una de las sedes del Mundial 2026.

La CDMX determinó emplear esos recursos y añadir 700 millones más para el mantenimiento y modernización del Metro.

Destacó que la L2 es de las más importantes y de las más concurridas, que tiene más de 50 años de antigüedad y que mueve a un millón de personas cada día.

SPB