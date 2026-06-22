¿Mañana Habrá Servicio en Toda la Línea 2 del Metro CDMX? Anuncian Apertura de Estaciones

Autoridades de la CDMX inauguran estaciones remodeladas e intervenidas en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña

Estación Tasqueña de la Lína 2 del Metro CDMX. Foto @GobCDMXEstación Tasqueña de la Lína 2 del Metro CDMX. Foto @GobCDMX

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La Línea 2 del Metro CDMX estrena estaciones remodeladas. Conoce las mejoras y cómo afectará tu trayecto. Mañana se abre otra estación más.

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