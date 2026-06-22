¿Ya Están Abiertas Todas las Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX? Mensaje sobre Servicio

Conoce aquí cómo está el servicio en la Línea Azul del Metro de la Ciudad de México este lunes 22 de junio

Servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X @AdrianRubalcavaServicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X @AdrianRubalcava

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