¿Ya Están Abiertas Todas las Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX? Mensaje sobre Servicio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) inauguró hoy, 22 de junio de 2026, la remodelación de varias estaciones de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, por lo que aquí te informamos si ya hay servicio en toda la línea.

Durante varios meses, el Metro CDMX realizó trabajados de rehabilitación en la Línea Azul, por lo que se establecieron circuitos y se cerraron diversas estaciones.

En dos ocasiones, el Gobierno capitalino tenía previsto inaugurar las estaciones tras las obras de remodelación; la primera vez sería el 9 de junio, previo a la inauguración del Mundial de Futbol, y la otra el 17 de junio. Pero en ambas fechas se canceló el evento.

Apertura de estaciones

En un evento realizado en la terminal de Tasqueña, las autoridades de la Ciudad de México inauguraron 4 estaciones que fueron intervenidas:

Tasqueña General Anaya Ermita Portales

De acuerdo con el Metro CDMX, en esas estaciones se llevaron a cabo varios trabajos de modernización, mantenimiento y rehabilitación, entre ellos:

Recuperación de 7 trenes, por lo que ahora circulan en la Línea 2 un total de 34 unidades.

A los trenes: renovación del sistema de iluminación; recuperación de 75% de vidrios; cambio de material de rodamiento; recuperación de todos los ventiladores; mantenimiento a paredes y techos; cambio de señalética; cambio de asientos que permiten que la gente no se derrape; cambio total de los pisos.

Mejoramiento de imagen.

Adquisición de 161 kits de mantenimiento diferenciales.

Mantenimiento y reparación a más de 50 muelles de los trenes.

En instalaciones fijas: Instalación de puertas de acceso continuo, los torniquetes electrónicos, ya instalados en las estaciones General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución, como primera etapa de modernización de acceso.

Mantenimiento y modernización de las salas de máquinas en cárcamos, donde se localiza el equipo de bombero para el desalojo del agua que capta el sistema de drenaje en todas las estaciones.

Modernización del sistema contra incendios

Mantenimiento de vías: Ampliación de compuestos contra óxido en vías y tornillería, para ampliar la vida útil de sistemas férreos y los sistemas electrónicos.

Mantenimiento mayor a 8 transformadores para subestaciones de rectificación eléctrica

Mantenimiento al alumbrado

Instalación del sistema de videovigilancia de la L2

¿Hay servicio en todas las estaciones?

En conferencia de prensa para la inauguración, las autoridades dieron a conocer que mañana abrirá la estación Chabacano.

"Mañana se abre la estación Chabacano al público, que era la única estación que faltaba por abrirse, y con ello todas las estaciones que fueron intervenidas quedan ya abiertas al público", indicaron.

Por ello, la única estación que permanecería cerrada será Zócalo/Tenochtitlan.

En un mensaje publicado esta mañana, el Metro CDMX recomendó como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, las estaciones:

Allende, L2.

Pino Suárez, L2.

San Juan de Letrán, L8.

Bellas Artes, L8.

Obras de rehabilitación

Desde el 9 de febrero, las autoridades de la Ciudad de México comenzaron las obras de rehabilitación en la línea azul del Metro, lo anterior con el objetivo de mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, así como brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo.

SPB