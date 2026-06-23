¿Qué Pasó en la Estación Panteones Hoy? Murió Una Persona en la Línea 2 del Metro CDMX

La mañana de hoy, 23 de junio de 2026, se registró una movilización de servicios de emergencia en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), donde una persona murió en la estación Panteones.

En redes sociales, el Metro de la CDMX informó alrededor de las 07:30 horas sobre el servicio detenido de manera momentánea en la llamada Línea Azul, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Lo anterior, indicó, por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Al sitio acudió personal de urgencias, de Protección Civil, así como paramédicos y los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy? Hombre Muere Luego de Caer a Vías en Estación Panteones

¿Qué pasó en el Metro Panteones?

En el sitio, autoridades dieron a conocer que un hombre de aproximadamente 40 años falleció al interior del Metro Panteones, luego de que presuntamente se arrojó a las vías el tren avanzaba.

Los servicios de emergencias realizaron las maniobras para poder rescatar el cuerpo de la persona y trasladarlo al Ministerio Público correspondiente.

¿Cómo está el servicio en L2?

El hecho ocasionó la interrupción del servicio para los usuarios de la L2, quienes reportaron retrasos de 20 minutos.

A las 07:53 horas, el Metro CDMX publicó un aviso en redes sociales sobre la reanudación del servicio.

“Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos”, indicó.

#AvisoMetro: Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. https://t.co/heQ0uYnxt3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

SPB