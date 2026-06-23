¿Qué Pasó en la Estación Panteones Hoy? Murió Una Persona en la Línea 2 del Metro CDMX

Servicios de emergencia se movilizaron a la estación Panteones este 23 de junio

Protección Civil en estación de L2 · Calzada de tlalpan, Cuauhtémoc | Itzel Cruz AlanisProtección Civil en estación Panteones de L2, en Calzada de Tlalpan. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en el Metro CDMX: un hombre falleció en la estación Panteones de la Línea 2. El servicio se detuvo brevemente. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+