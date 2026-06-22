Metro CDMX Tendrá Nueva Rehabilitación: Esto Se Sabe Sobre Obras en la Línea 3

Autoridades capitalinas anuncian que se realizarán acciones de rehabilitación y remodelación de la Línea que va de Indios Verdes a Universidad

Estación Universidad de la Línea 3 el 10 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstación Universidad de la Línea 3 el 10 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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CDMX anuncia remodelación integral de la Línea 3 del Metro. Infórmate sobre los cambios.

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