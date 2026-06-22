Metro CDMX Tendrá Nueva Rehabilitación: Esto Se Sabe Sobre Obras en la Línea 3

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que se realizarán nuevos trabajos de rehabilitación y modernización en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ahora en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

Aquí te informamos lo que se sabe de las obras, de acuerdo con lo anunciado por autoridades capitalinas hoy, 22 de junio de 2026.

Los detalles se dieron a conocer durante la inauguración de cuatro estaciones recién remodeladas y rehabilitadas en la Línea 2: Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales.

En el evento realizado en la terminal de Tasqueña, funcionarios de la CDMX indicaron que también habrá intervenciones en la Línea Verde, que corre de norte a sur.

Remodelación de la Línea 3

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino, informó que seguirán las inversiones en el Metro, de acuerdo con el plan de movilidad de la administración local.

“Vamos a continuar con las inversiones en el Metro —una vez que acabe este evento— con Línea 3, con la renovación integral de Línea 3, y ya nos estamos preparando, ya sacamos la invitación (para la presentación de propuestas) y vamos a ir corriendo el proceso para todo lo que esto significa”, expresó.

Mientras que Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, destacó el modelo de intervención que implica realizar las obras sin parar el servicio del Metro, esquema aplicado en la Línea 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Ahora se plantea un plan similar en la Línea 3.

“Ya se demostró que sin parar la línea se pueden hacer acciones contundentes, cotidianas, y ese modelo va a significar una intervención profunda en la Línea 3, se va a detener lo menos posible, pero queremos comunicar a la ciudadanía que esta manera de hacer las cosas quiere optimizar los tiempos (…) Vamos a intensificarlo, lo que queremos es no suspender el servicio en la medida de lo posible (…) Genera molestias temporales pero beneficios permanentes”, comentó.

Según García Nieto, “hay cuantiosos recursos que se van a meter para remodelar y en realidad hacer nueva la Línea 3: Nuevos trenes, nuevas vías, balasto nuevo, todo nuevo, remodelación de estaciones integrales”.

Añadió que es una línea que no tiene accesibilidad, por lo cual se va a construir para beneficio de la ciudadanía.

CDMX buscará reto de afectaciones menores

En la conferencia de prensa de este lunes, el Gobierno capitalino agregó que se pensará primero en los usuarios, en la renovación de la L3, es decir, en cómo hacer para no afectar la vida diaria de la ciudadanía.

“Tenemos una propuesta muy interesante para renovar de manera integral la Línea 3 del Metro. Debemos construir esta nueva cultura de mantenimiento del Metro, Todas las grandes ciudades del mundo interrumpen el servicio completo cuando le dan mantenimiento y es un tema que provoca muchas afectaciones. Nosotros vamos a tratar de lidiar con este reto para hacer la renovación y mantenimiento con afectaciones menores”.

SPB