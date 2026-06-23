Marchas HOY 23 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 23 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 2 concentraciones, 1 rodada ciclista y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:30 Horas.

Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial macharán de:

Monumento a la Revolución

Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

09:30 Horas.

El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. marchará de:

Parque de la Bombilla, en avenida Insurgentes Sur y avenida de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

A un destino por definir.

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Resistencias MX marcharán de:

Ángel de la Independencia.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente marchará de:

Ángel de la Independencia.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSCCDMX

LECQ