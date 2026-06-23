Marchas HOY 23 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Este martes en CDMX: 4 marchas, 2 concentraciones y más eventos. Infórmate para evitar retrasos en tus actividades.

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