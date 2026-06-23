Multas y Cárcel a Quien Realice Cirugías Estéticas a Menores de Edad, en Colima

Los cirujanos podrían ser condenados hasta con 8 años de cárcel. En Colima ya es delito realizar estas intervenciones y si la paciente sufre alguna complicación en la operación, las sanciones aumentan

Multas y cárcel a quien realice cirugías estéticas a menores de edad, en Colima.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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En Colima, realizar cirugías estéticas a menores es delito. Médicos podrían enfrentar hasta 8 años de cárcel.

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