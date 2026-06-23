Multas y Cárcel a Quien Realice Cirugías Estéticas a Menores de Edad, en Colima

En Colima, ya es un delito realizar cirugías estéticas a menores de 18 años, aunque exista autorización de los padres, madres o tutores, los médicos o médicas que los realicen, podrían recibir una pena en prisión de 8 años y multas hasta por 24 mil pesos.

Las sanciones aumentan si el médico que las practica no tiene título profesional o autorización legal para ejercer la medicina, si el o la menor, sufre lesiones graves o pierde un órgano o miembro o provoca su fallecimiento.

Al respecto Alma Yesenia Ventura, diputada de Morena, indicó:

"Se exceptúan de la aplicación de este artículo, las intervenciones quirúrgicas, reconstructivas, reparadoras, correctivas o terapéuticas que se encuentren médicamente justificadas y documentadas para preservar, restaurar, o mejorar la salud física, la funcionalidad corporal, la calidad de vida, la integridad física o psicológica"

Redes sociales

Los especialistas señalan que el deseo de cambiar físicamente nace a temprana edad por la influencia de las redes sociales.

Como lo refiere la doctora Lizeth Díaz, dermatóloga clínica:

"Lo que más he tenido en consulta es niñas que van a tener sus quince años y vienen a ponerse relleno, ¿Dónde ven eso?, Obviamente en redes sociales o labios, quieren ponerse labios a los 15 años, en general siempre les digo no, o sea hasta que cumplan 18, por más que vengan con la mamá"

En Colima, hay 20 cirujanos plásticos certificados, la gran mayoría, niega procedimientos estéticos a menores de edad, de acuerdo con los especialistas, el más solicitado por los menores es la liposucción.

Por su parte la doctora Iliana Díaz Anguiano, cirujana plástica, explicó:

"Lo más común es lipo, implantes mamarios, alguna es la cirugía de nariz, la rinoplastia, pero hay otras menos comunes que llegan más chicas, con menos edad, niñas de 5, 7 años que se quieren operar, que son las orejas, que es más frecuente y alguna que otra malformación hablando se asimetrías genéticas"

Límites legales

Según el Código Penal del Estado en el que ahora se establecen límites legales al ejercicio de la cirugía estética infantil y adolescentes, señala que, si los padres o tutores autorizan la intervención, un juez podrá determinar la suspensión de la patria potestad, custodia o representación legal, dependiendo de la gravedad del caso y el delito se perseguirá de oficio.

Con información de Bertha Reynoso

LECQ