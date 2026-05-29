¿Están Prohibidas las Cirugías Estéticas a Niños en CDMX? Esto Aprobó el Congreso

Te decimos si están prohibidas las cirugías estéticas a niños, luego de que el Congreso de CDMX aprobó diversas disposiciones de la Ley de Salud

QuirófanoImágen de un quirófano. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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