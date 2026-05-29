¿Están Prohibidas las Cirugías Estéticas a Niños en CDMX? Esto Aprobó el Congreso

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad de votos, reformas a diversas disposiciones de la Ley de Salud capitalina para proteger a niñas, niños y adolescentes, bajo la “Ley Nicole”.

Cabe destacar que se trató de una la iniciativa presentada por el legislador Pedro Haces Lago, quien denominó su propuesta como “Ley Nicole”, debido a que una adolescente de ese nombre falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética a la que fue sometida.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Valeria Cruz Flores precisó que se trata de modificaciones al Artículo 172 del citado ordenamiento, y que también se tomaron en cuenta las iniciativas de los legisladores Diego Orlando Garrido López y Laura Alejandra Álvarez Soto, ambos del PAN.

¿Están prohibidas las cirugías estéticas a niños en CDMX?

La diputada Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, aseguró que el dictamen no busca criminalizar ni estigmatiza la cirugía plástica reconstructiva funcional.

Precisó que en dicha ley se establece que sí se podrán realizar este tipo de procedimientos en las y los menores de edad, solo en casos en que realmente sean necesarios para recuperar la función en alguna parte de su cuerpo o mejorar su calidad de vida:

Derivados de accidentes.

Malformaciones congénitas.

Quemaduras.

Condiciones que afecten la salud física y emocional de las personas menores de edad.

Ello, apuntó, para garantizar la funcionalidad y confianza de quienes han sufrido cambios en su anatomía.

Cruz Flores indicó que la reforma también incluye la obligación de los médicos e instituciones de salud sobre las autorizaciones de estas intervenciones quirúrgicas, las cuales deberán contar con criterios médicos claros y específicos y, en su caso, reforzar protocolos para realizar éstas.

La relevancia de este dictamen parte de una realidad que no podemos ignorar. Cada vez más niñas, niños y adolescentes son expuestos a estándares irreales de belleza, promovidos muchas veces por redes sociales, dinámicas de consumo que terminan afectando su autoestima, su salud mental y desarrollo integral.

Por su parte, el diputado morenista Pedro Haces afirmó que el interés superior de la niñez y la juventud no puede quedarse solamente en el discurso, sino también reflejarse en decisiones que protejan su salud, vida y desarrollo.

En ese sentido, se refirió al caso de Nicole Arellano Escobedo, la adolescente de 14 años que perdió la vida después de someterse a un procedimiento estético en una clínica privada. Ello, añadió, obliga a revisar y actuar sobre qué pasa con las cirugías y procedimientos estéticos en este sector de la población.

En palabras sencillas, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad sin una razón médica justificada, podrá perder su autorización sanitaria. Esto es lo central del dictamen.

Al respecto, el congresista Diego Orlando Garrido López sostuvo que se trata de una gran reforma que protege a la familia y a la niñez.

Coincidimos con la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, en el sentido de que cuando un menor de edad entra a un quirófano a realizar este tipo de procedimientos estéticos se pone en alto riesgo su vida.

Derivado de ello, comentó que no es recomendable que niñas, niños y adolescentes se realicen cirugías estéticas, pues están en pleno desarrollo. Además, señaló que cuando toman la drástica decisión de modificar su cuerpo, se debe a que atraviesan una crisis de identidad y emocional que puede ser pasajera.

Con información de N+

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