¿Nuevos Ciclones Douglas y Elida? Conagua Vigila Posibles Tormentas: Da Ubicación en el Pacífico

Entérate de todos los detalles sobre la formación de 2 posibles ciclones, en el Pacífico mexicano

Lluvia en Monterrey, Nuevo LeónLluvia en Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención: Conagua monitorea dos sistemas con potencial ciclónico en el Pacífico. ¿Se convertirán en los ciclones Douglas y Elida? Infórmate aquí.

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