¿Nuevos Ciclones Douglas y Elida? Conagua Vigila Posibles Tormentas: Da Ubicación en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, 22 de junio de 2026, que mantiene bajo vigilancia dos sistemas de baja presión, con potencial ciclónico; aquí te decimos cuál es su ubicación, en el Pacífico.

Temporada de huracanes 2026

En el Pacífico, hasta el momento se han formado 3 tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

Según el pronóstico de Conagua, en el Pacífico se podrían formar entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, 4 o 5 podrían ser huracán categoría 3, 4 o 5.

En tanto, en las costas del Atlántico mexicano solo se ha formado la tormenta tropical Arthur.

Se prevé que la temporada de huracanes 2026 termine en México hasta noviembre, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico.

Ubicación de los potenciales ciclones Douglas y Elida

La Conagua indicó que una zona de baja presión se ubica al sur de la Península de Baja California, la cual está asociada con la onda tropical 8, y presenta 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 48 horas, y mantiene en 20% de probabilidad, en 7 días.

El fenómeno se localizó hoy a 640 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán.

Además, Conagua prevé la formación de otra zona de baja presión al suroeste de Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con Conagua, la segunda posible zona de baja presión incrementó a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.

De fortalecerse, las zonas de baja presión se convertirían en los ciclones Douglas y Elida.

Zona de #BajaPresión, al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, presenta 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Y se prevé la formación de otra zona de #BajaPresión al suroeste de #Michoacán, #Colima y #Jalisco, con 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico… pic.twitter.com/4FGntvuqN5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 22, 2026

RMT