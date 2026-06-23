Pierroth Jr. No Sufrió Infarto: Pareja del Luchador Revela Qué Pasó y Cuál Es Su Estado de Salud

Luego del percance que sufrió Pierroth Jr. en el ring de la Arena Neza, su pareja reveló cuál es su estado de salud y desmintió que haya sufrido un infarto; esto es lo que se sabe sobre el desvanecimiento del luchador en pleno cuadrilátero.

¿Qué le pasó a Pierroth Jr?

La noche del domingo, 21 de junio de 2026, Pierroth Jr. participó en un combate de la Invasión Indy Guerra en el 6x6, junto con Rey Horus y El Imposible vs Fresero Jr., Trauma I y Relámpago, como parte del encuentro Súper Estelar Estilo Cantina, en la Arena Neza, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Durante el encuentro, Pierroth Jr. se desplomó en el ring y ya no se reincorporó, por lo que el réferi suspendió la pelea y llamó a los servicios de emergencia; posteriormente, fue trasladado a un hospital.

Pierroth Jr. no sufrió un infarto

Este lunes, la pareja de Pierroth Jr. publicó un mensaje en el Facebook del luchador, en el que reveló qué le pasó a su esposo.

La mujer apuntó que, “tras los estudios correspondientes, los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto, contrario a algunas versiones que han circulado en redes sociales”.

Y aclaró que Pierroth Jr. “presentó un cuadro de desgaste físico qué requirió valoración médica preventiva”.

La mujer subrayó que la salud del luchador “es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación”.

La pareja del luchador agradeció el apoyo y las muestras de cariño que han recibido y destacó la respuesta de Fresero Jr., quien trató de ayudar a Pierroth Jr. en el ring, el día del percance.

La mujer reconoció el “gran compañerismo” que está demostrando Fresero Jr., “a pesar de su rivalidad”.

“Tenemos Pierroth Jr Kaoz para rato”, aseguró la pareja del luchador.

Video del momento en que Pierroth Jr. se desploma en el ring

RMT