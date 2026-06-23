Pierroth Jr. No Sufrió Infarto: Pareja del Luchador Revela Qué Pasó y Cuál Es Su Estado de Salud

Entérate qué le pasó a Pierroth Jr., luego de que se desplomó en pleno ring durante pelea en la Arena Neza

Pierroth Jr. luchadorPierroth Jr., luchador. Foto: Facebook Pierroth Jr Kaoz

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Descubre qué le pasó a Pierroth Jr. en la Arena Neza. Su pareja desmiente un infarto y agradece el apoyo de Fresero Jr. ¡Entérate de más detalles!

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