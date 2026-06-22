¿Qué le Pasó a Pierroth Jr? Video del Momento en que se Desvanece en el Ring

Aquí puedes ver el video del momento en que el luchador Pierroth Jr. se desvanece en plena función de lucha libre

Arena NezaArena Neza. Foto: Instagram @arena_neza_

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