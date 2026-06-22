¿Qué le Pasó a Pierroth Jr? Video del Momento en que se Desvanece en el Ring

El luchador mexicano Pierroth Jr. sufrió un percance en plena función de lucha libre; aquí puedes ver el video del momento en que se desvaneció en el ring, en la Arena Neza.

¿Qué le pasó a Pierroth Jr?

Los hechos ocurrieron durante la función que se realizó en la Arena Neza, en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México, la noche del domingo, 21 de junio de 2026, día en que se celebró el Día del Padre, en México.

En la función llamada Invasión Indy Guerra en el 6x6, Pierroth Jr. participó en la pelea Súper Estelar Estilo Cantina, junto con Rey Horus y El Imposible vs Fresero Jr., Trauma I y Relámpago.

Al momento en que Pierroth Jr. peleaba contra Fresero Jr., el luchador se desvaneció en el ring.

Video del momento en que Pierroth Jr. se desvanece el plena lucha

En el video, se observa el momento en que Fresero Jr. golpeó a Pierroth Jr. y tras rebotar en las cuerdas, el luchador cayó a la lona.

En seguida, el réferi se acercó a él y como no reaccionaba, suspendió la pelea y llamó a los servicios de emergencia de la Arena Neza.

Fresero Jr. regresó de inmediato al cuadrilátero y desató las botas de su rival, en un intento de ayudar a su compañero, mientras los servicios de emergencia lo subían a una camilla.

Posteriormente, Pierroth Jr. fue trasladado a un hospital del sur de la Ciudad de México, para su atención médica.

En redes sociales, Fresero Jr. publicó un mensaje en el que le deseó pronta recuperación a su compañero Pierroth Jr: “Sé que te vas a poner bien”.