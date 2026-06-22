¿Qué le Pasó a Luis de Alba? Actor Explica Accidente que le Causó Hematomas en la Cara

El comediante Luis de Alba, "El Pirruris", reapareció con moretones en el rostro tras sufrir una caída. Desde el hospital, cuenta qué le pasó

que-le-paso-luis-de-alba-accidente-hematomas-caraFoto: Cuartoscuro

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Luis de Alba reaparece con hematomas tras accidente en casa. Desde el hospital, el actor explica su estado y transforma la situación en humor.

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¿Qué le Pasó a Luis de Alba? Actor Explica Accidente que le Causó Hematomas en la Cara