¿Qué le Pasó a Luis de Alba? Actor Explica Accidente que le Causó Hematomas en la Cara

El actor y comediante Luis de Alba, conocido como "El Pirruris", compartió un video en el que aparece con el rostro lleno de moretones, lo que desató una ola de especulaciones sobre su estado de salud. Entre los rumores que circularon en redes sociales, algunos llegaron a asegurar que el comediante se encontraba en estado grave. Ante eso, el propio actor decidió salir a aclarar la situación.

¿Qué le pasó a Luis de Alba?

A través de un video publicado en TikTok, Luis de Alba explicó desde el hospital que sus familiares lo trasladaron tras sufrir una caída dentro de su domicilio.

"Estoy haciendo esto para que sepan todos los fans de Luis de Alba, 'El Pirruris', que tuve un accidente. Me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes", declaró el comediante.

En las imágenes se le observan hematomas en distintas zonas de la cara, principalmente en la frente, alrededor de los ojos y los pómulos. Además, presentó una herida leve que fue atendida por especialistas. Los médicos descartaron lesiones de gravedad y confirmaron que únicamente presentaba golpes y una fuerte inflamación.

El propio Luis de Alba explicó desde el hospital que se encontraba estable y que los moretones eran producto directo de la caída, y que únicamente debía esperar a que disminuyera la inflamación.

Fiel a su estilo, el comediante no dejó pasar la oportunidad de sacar una broma de la situación. Durante el video, comentó entre risas: "¿Qué dijeron?, ¿es Ricky Martin? Para nada, soy el Pirruris". Antes de despedirse, incluso convirtió los moretones en parte de una rutina cómica: "Ya no voy a ser el comediante, el Pirruris. Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico", bromeó.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Luis de Alba informó que permanece bajo observación médica mientras disminuye la inflamación provocada por los golpes. Se descartaron fracturas y lesiones internas de gravedad, por lo que su recuperación evoluciona favorablemente.

Luis de Alba es considerado una de las figuras más representativas de la comedia mexicana, con una trayectoria de más de 60 años en radio, televisión, cine y teatro. Su popularidad creció en la década de los setenta gracias a personajes como "El Pirruris", "Juan Camaney", "El Ratón Crispín", "Maclovio Jackson" y "El Indio Maclovio".