Marcha Hoy de Extrabajadores del Poder Judicial: Ruta y Zona con Bloqueos en CDMX

Este martes 23 de junio de 2026, extrabajadores del Poder Judicial salieron nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar una marcha en la zona centro, por lo que se generaron afectaciones viales en diversos puntos.

Aquí te informamos sobre la movilización, para que consideres rutas alternas y evites complicaciones por bloqueos en calles de la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te mantenemos informado sobre las distintas protestas previstas para este martes, así como la situación en vialidades, carreteras y en el transporte público capitalino.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marcha de Extrabajadores del Poder Judicial Hoy 23 de Junio en CDMX: Alternativas Viales

Marcha de extrabajadores del PJF

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), juzgadores federales cesados con la Reforma Judicial realizaron una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc.

Después de las 09:30 horas se congregaron en el Monumento a la Revolución para partir rumbo al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, y de ahí seguir la movilización a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez.

Demanda de los extrabajadores

De acuerdo con los extrabajadores, la marcha se debió al incumplimiento de indemnizaciones y pensiones constitucionales por parte del Órgano de Administración Judicial.

Apoyo de Segob

Sobre este mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las personas deben ser atendidas por el Poder Judicial.

Sin embargo, enfatizó que si requieren algún apoyo, ahí estará la Secretaría de Gobernación.

SPB