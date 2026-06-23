Marcha Hoy de Extrabajadores del Poder Judicial: Ruta y Zona con Bloqueos en CDMX

Conoce aquí las zonas afectadas por movilización de juzgadores cesados con la Reforma Judicial

Marcha de extrabajadores del Poder Judicial en la CDMX el 23 de junio 2026 | Itzel Cruz AlanisMarcha de extrabajadores del Poder Judicial en la CDMX el 23 de junio 2026. Foto: N+

Destacado

Hoy, extrabajadores del Poder Judicial marchan en CDMX. Conoce las rutas afectadas y evita bloqueos. Sigue en N+ las actualizaciones en tiempo real.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+