Avalan que Magistrados del TEPJF Puedan Reelegirse en 2028

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reserva a la reforma judicial que permite a magistrados del TEPJF en funciones reelegirse en 2028 para un nuevo periodo

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Diputados Aprueban Aplazar la Elección Judicial a 2028 y Avalan Reelección de Magistrados

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Controversia en San Lázaro: se aprueba que magistrados del TEPJF puedan reelegirse en 2028. ¿Qué opinas de esta reforma judicial?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+