Avalan que Magistrados del TEPJF Puedan Reelegirse en 2028

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reserva a la reforma judicial que permite que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones puedan reelegirse para un nuevo periodo en 2028.

Los beneficiados con ese ajuste, introducido por Sergio Gutiérrez Luna, son Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Mónica Soto.

Durante el debate en San Lázaro, se planteó que la reserva de Gutiérrez Luna fuera votada por separado, pero no se aceptó.

Asimismo, legisladores de Morena y del PT se dividieron por el ajuste. Al menos 22 diputados y diputadas del partido guinda se abstuvieron de la votación, debido a su inconformidad.

De participar en los comicios judiciales y resultar vencedores, esos magistrados electorales estarían en el cargo hasta 17 años.

¿Qué dice la reserva?

El cambio propuesto por el morenista Sergio Gutiérrez Luna plantea que magistraturas electorales en funciones puedan competir en la elección judicial del 2028.

Entre quienes se opusieron estuvieron la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Esto decía el texto originalmente:

"Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028".

Y este fue el cambio avalado:

"Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028".

ASJ