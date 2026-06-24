¿Cómo Está la Inflación en México? Estos Productos Subieron Más de Precio en 15 Días de Junio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa cuáles productos subieron de precio durante los primeros quince días de junio

Venta de productos en mercado de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVenta de productos en mercado de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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