¿Cómo Está la Inflación en México? Estos Productos Subieron Más de Precio en 15 Días de Junio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy, 24 de junio de 2026, cómo está la inflación en México y qué productos subieron y bajaron de precio durante la primera quincena de este mes.

En su informe de este miércoles, el organismo dio a conocer que los primeros quince días del sexto mes de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.11% respecto a la quincena previa. Con ello, la inflación anual se ubicó en 3.55%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

Así está la inflación en México

De acuerdo con el reporte del INEGI, en la primera quincena de junio, el INPC presentó un nivel de 145.274, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.55%.

En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.10% y la anual, de 4.51%, detalló el organismo, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.19% a tasa quincenal.

Los precios de mercancías subieron 0.11% y los de servicios 0.27%.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 1.14%.

Dentro de dicho índice, los precios de frutas y verduras cayeron 5.24 %, y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, crecieron 0.10%.

¿Qué productos subieron más de precio?

A continuación, te presentamos la lista de productos y servicios que tuvieron aumento de precio en la primera quincena de junio 2026:

Aguacate, con aumento de 18.51%

Transporte aéreo, con 13.75%

Hoteles, con 8.73%

Papa y otros tubérculos, con 5.76%

Servicios turísticos en paquete, con 4.07%

Otras verduras y legumbres, con 2.86%

Taxi, con 0.93%

Otros alimentos cocinados, con 0.83%

Estos productos bajaron de precio

En contraste, algunos productos y servicios bajaron su precio. Esta es la lista presentada por el INEGI hoy:

Chile poblano, con disminución de -28.33%

Jitomate, con -23.98%

Chile serrano, con -15.21%

Uva, con -14.59

Otros chiles frescos, con -6.55%

Huevo, con -4.51%

Plátanos, con -2.27%

Otras frutas, con -1.80%

Baja el precio del jitomate

Sobre la inflación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución del precio del jitomate.

En su conferencia de prensa mañanera de hoy, la mandataria nacional habló especialmente del trabajo realizado para los acuerdos entre productores y comercializadores, para lograr la reducción de los precios.

También deseó que incluso con las dificultades de las tarifas impuestas por Estados Unidos y de la situación internacional por la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo disminuya hasta alcanzar algo razonable.

SPB