Tráiler se Impacta contra Muro de Contención en la Autopista México-Puebla

La unidad de carga terminó con la parte frontal destrozada tras el choque ocurrido a la altura de la Central de Abasto de la capital poblana.

Accidente Choque Tráiler Muro de Contención Autopista México Puebla Central AbastoFoto: Facebook Yeiikov Linaldi Munoz

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Un tráiler quedó destrozado tras chocar contra un muro en la autopista México-Puebla. Emergencias en el lugar. Infórmate sobre el cierre de carriles y la situación del conductor.

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