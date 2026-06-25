Tráiler se Impacta contra Muro de Contención en la Autopista México-Puebla

La tarde de este miércoles 24 de junio de 2026 se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Puebla, en el que estuvo involucrado un tráiler con una caja seca adherida.

La unidad de carga se impactó con el muro de contención a la altura del puente de la Central de Abasto de la capital poblana, quedando completamente destrozada de la parte frontal.

Tráiler choca contra muro de contención sobre la autopista México-Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles cuando un tráiler con caja seca chocó contra el muro de contención sobre la autopista México-Puebla.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y paramédicos para atender al conductor, mientras que elementos de seguridad realizaron el cierre de circulación en los carriles afectados.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del chofer, en espera que las autoridades den un informe más detallado sobre este siniestro en las próximas horas.

Vuelca camioneta con mercancía sobre la Vía Corta a Santa Ana en Tlaxcala

La mañana de este mismo miércoles una camioneta cargada con empaques de crema volcó sobre la Vía Corta a Santa Ana, a la altura de la Central de Abasto.

Testigos del percance se sumaron a auxiliar a los ocupantes de la unidad de carga, para retirar el producto regado del pavimento, y voltear el vehículo para volverlo a poner sobre sus cuatro ruedas.

No se reportan personas lesionadas tras la volcadura. Se recomienda extremar precaución al conducir, pues el pavimento quedó resbaloso por el derrame de crema.

Con información de N+

GMAZ