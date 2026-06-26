¿Quién Es El Güero Pink, Hombre que Asesinó a Mineros y Desapareció a Turistas en Sinaloa?

El Güero Pink es acusado del asesinato de mineros en La Concordia, así como en la desaparición de una familia de turistas en Mazatlán, Sinaloa

El Güero Pink es señalada por asesinar a mineros y desaparecer a una familia de turistas en SinaloaFoto: Defensa

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El 'Güero Pink', líder del Cártel del Pacífico, capturado por su rol en asesinatos y desapariciones en Sinaloa. Conoce los detalles de su detención y su historial criminal.

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