¿Quién Es El Güero Pink, Hombre que Asesinó a Mineros y Desapareció a Turistas en Sinaloa?

El “Güero Pink”, presunto implicado en el asesinato de los mineros en el municipio de La Concordia y la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido por autoridades federales. Pero, ¿quién es este sujeto y cuál es su historial criminal?

De acuerdo con los primeros reportes, su detención fue informada por el Gabinete de Seguridad este viernes 26 de junio. Según autoridades, Misael “N”, alías, “Güero Pink”, fue localizado gracias a trabajos de inteligencia militar en el municipio de Escuinapa.

Asimismo, se confirmó que este sujeto identificado como generador de violencia y objetivo clave para las autoridades, se encontraba junto a Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”, afirmó el Gabinete.

¿Quién es el “Güero Pink” capturado en Sinaloa?

Misael “N”, conocido como el “Güero Pink”, es identificado como el Jefe Regional del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción “Menores”, por lo que su centro de operación se ubica en los siguientes municipios de Sinaloa:

Escuinapa

El Rosario

Villa Unión

Durante su detención se les aseguraron armas largas, diversos cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga. La facción de “Los Menores” se dedica principalmente a dirigir laboratorios clandestinos de metanfetamina y el comprimido de fentanilo.

También se les vincula con la adquisición de armas de alto poder como ametralladoras pesadas, artefactos explosivos y drones. Debido a que esta facción requiere de financiamiento y control territorial, están relacionados con delitos de alto impacto, tales como:

Secuestro

Extorsiones a comercios y sectores productivos

Homicidios

Sin embargo, la detención del “Güero Pink” implica otro punto importante para el esclarecimiento y la obtención de justicia en dos casos que conmocionaron al país a principios de este año: el secuestro y asesinato de mineros en La Concordia y la desaparición de cuatro hermanos en Mazatlán, Sinaloa.

Lo anterior, porque el Gabinete de Seguridad informó que “Güero Pink” es investigado por su probable participación en estos casos.

“Identificado por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, Sin.; además del secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero del presente año”, confirmó.

¿Qué pasó con los 10 mineros en La Concordia?

El 23 de enero de 2026, un comando armado privó de la libertad a un grupo de trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. Se reportó la desaparición de 10 trabajadores, entre mineros, ingenieros, técnicos y personal de seguridad.

Luego de semanas de una intensa búsqueda, la FGR informó que se localizaron fosas clandestinas en un predio de la comunidad de El Verde, en el mismo municipio donde fueron vistos por última vez.

Para el mes de abril, la minera y familiares confirmaron el trágico desenlace: la muerte de 9 de los 10 mineros desaparecidos.

Debido al avanzado estado de descomposición se requirieron pruebas genéticas especializadas para identificar de manera oficial a las víctimas, entre las que se encontraban profesionales originarios de estados como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

¿Cómo desaparecieron los 4 turistas de Edomex en Mazatlán?

Mientras las autoridades, familiares y colectivos realizaban jornadas de búsqueda para dar con los mineros de La Concordia, otro caso cimbró a todo Sinaloa. Unas vacaciones en Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su mamá fue el plan perfecto para cuatro hermanos.

Sin embargo, la felicidad del festejo pronto se esfumó cuando Óscar García Hernández (30 años), Omar Alexis Ramírez Sabino (30 años), Javier Ramírez Sabino (25 años) y Gregorio Ramírez Sabino (19 años), desaparecieron el 3 de febrero de 2026.

Luego de una cena familiar, los jóvenes salieron a dar un recorrido nocturno a bordo de dos vehículos tipo RZR que rentaron. Horas más tarde, la empresa arrendadora alertó a las autoridades mediante el sistema de GPS que los vehículos habían sido dejados en situación de abandono en la zona de Cerritos.

Con ellos viajaban inicialmente la esposa de uno de los jóvenes y su hija de 9 años. Ambas mujeres también fueron privadas de la libertad por el grupo armado, pero posteriormente fueron liberadas con vida. Las hallaron en estado de shock, caminando sobre la carretera en la comunidad de El Habal, al norte de Mazatlán.

La señora Verónica Sabino, madre de los jóvenes ha encabezado fuertes protestas y bloqueos viales exigiendo la localización de sus hijos.

A mediados de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal informó que las investigaciones conjuntas y diversos cateos en Mazatlán habían derivado en la detención de 22 personas vinculadas con el caso (9 de ellas de manera directa), además del aseguramiento de armas de fuego, miles de dosis de droga y equipo táctico.

No obstante, hasta el momento se desconoce el paradero de los cuatro hermanos originarios del Edomex, desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa. Sus familiares siguen en la búsqueda.

EPP