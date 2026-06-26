Un Muerto Adentro del Penal de Mazatlán: ¿Qué Pasó en Centro Penitenciario El Castillo?

La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó que este 26 de junio de 2026, una persona privada de la libertad, de sexo masculino, fue localizada sin vida al interior del del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

Según el comunicado emitido a través de las redes sociales oficiales, el hombre fue detectado ausente durante el pase de lista lo que originó que realizaran su búsqueda.

Minutos después la persona fue localizada sin vida en su módulo, al interior del Centro. De acuerdo con la información preliminar, se investiga que podría tratarse de un probable suicidio.



La #SSPSinaloa informa que, este 26 de junio de 2026, una persona privada de la libertad, de sexo masculino, fue detectada como ausente durante el pase de lista. Al realizar su búsqueda, fue localizada sin vida en su módulo, al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 26, 2026

Fiscalía Investiga Muerte de Hombre al Interior de Penal de Mazatlán



De manera inmediata, las autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y determine con certeza la causa del fallecimiento.



Las autoridades notificaron el hecho a sus familiares, a quienes se les brindará el apoyo necesario para la realización de los trámites correspondientes.