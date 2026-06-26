Un Muerto Adentro del Penal de Mazatlán: ¿Qué Pasó en Centro Penitenciario El Castillo?

Un hombre fue localizado sin vida al interior del penal de Mazatlán. Las autoridades investigan las causas de la muerte.

Un Muerto Adentro del Penal de Mazatlán: ¿Qué Pasó en Centro Penitenciario El Castillo?Foto: Google Maps

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Un hombre fue hallado muerto en el Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán. La Fiscalía ya investiga.

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