Grupo de Mexicanos en Venezuela Solicita Repatriación Voluntaria tras Terremotos

Luego de los terremotos que sacudieron Venezuela, algunos connacionales manifestaron su intención de regresar al país, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comenzó las gestiones para facilitar una repatriación voluntaria.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Cancillería informó que la Embajada de México en Venezuela mantiene comunicación permanente con la comunidad mexicana residente en ese país y brinda asistencia consular a quienes lo han solicitado.

Mexicanos piden regresar a México tras los terremotos

La cancillería señaló que, hasta el momento, ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. "Todas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros", puntualizó.

Entre ellos, hay un grupo de 26 connacionales que voluntariamente desea regresar a territorio mexicano y que espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que ayer llevaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

La @SRE_mx informa que, tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la @EmbamexVen de la Cancillería ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. Todas se encuentran con buen estado de salud y… pic.twitter.com/9x5gdrKhaZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

"La Cancillería reconoce el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas", añadió la dependencia.

AMP