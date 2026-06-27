Grupo de Mexicanos en Venezuela Solicita Repatriación Voluntaria tras Terremotos

Un grupo de 26 connacionales desea regresar a territorio mexicano y espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana

Afectaciones por el doble terremoto en Venezuela. Foto: N+Afectaciones por el doble terremoto en Venezuela. Foto: N+

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