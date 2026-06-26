Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas con Más de 300 Dosis de Droga en Apizaco, Tlaxcala

Roberto "N" y Raúl "N" se encontraban al interior de un inmueble del municipio tlaxcalteca en el que se ejecutó una orden de cateo.

Vinculados Roberto N Raúl N 300 Dosis Metanfetamina Marihuana Droga Apizaco TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Cateo en Apizaco: Roberto y Raúl detenidos con 300 dosis de droga. La FGR los vincula a proceso por posesión con fines de venta. Infórmate sobre este caso.

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