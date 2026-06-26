Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas con Más de 300 Dosis de Droga en Apizaco, Tlaxcala

Este viernes 26 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Raúl “N” y Roberto “N” por presunta posesión de narcóticos con fines de comercio en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

De acuerdo con las autoridades, los imputados fueron detenidos al interior de un inmueble durante una orden de cateo, donde también fueron aseguradas más de 300 dosis de metanfetamina y marihuana.

Vinculan a Roberto “N” y Raúl “N” por posesión de metanfetamina y marihuana en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala obtuvo auto de vinculación a proceso contra Roberto “N” y Raúl “N”, detenidos durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Apizaco, en el que, probablemente vendían droga.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público Federal (MPF) los presentó ante el juez de Control, quien vinculó a proceso a los imputados por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos en su hipótesis de venta; impuso prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

Los hechos refieren que, autorizada la orden de cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron más de 300 dosis de metanfetamina y marihuana; en el sitio detuvieron a Roberto “N” y a Raúl “N”.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra dos personas detenidas con droga en cateo en #Apizaco. https://t.co/Y7XTSDSQhw pic.twitter.com/tvDOagl2bf — Tlaxcala (@FGR_Tlax) June 26, 2026

Detienen a José “N” por posesión de metanfetamina y marihuana en Juan C. Bonilla, Puebla

La FGR en Puebla, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable participación en la comisión de delito de portación de arma de fuego sin licencia y posesión con fines de comercio en la variante de venta de marihuana y metanfetamina.

En la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia cuando observaron a algunas personas que ingerían bebidas alcohólicas afuera de un vehículo, en la vía pública.

#FGR cumplimenta orden de aprehensión contra una persona por portar un arma de fuego y por un delito contra la salud. https://t.co/gxWf86gCpK pic.twitter.com/o2V8HcpMOh — Puebla (@FGR_Pue) June 26, 2026

Al efectuar una inspección al vehículo, los agentes localizaron debajo de la palanca del freno de mano un arma de fuego de fabricación hechiza, debajo del asiento del copiloto encontraron una mochila que contenía 123 gramos 500 miligramos de marihuana y cuatro gramos 200 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, distribuidos en 20 bolsas.

El MPF inició la investigación correspondiente y obtuvo de un juez medidas cautelares contra José "N", quien no cumplió con estas, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia.

El juez libró orden de aprehensión en contra del acusado, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Santa María Zacatepec.

Con información de N+

GMAZ