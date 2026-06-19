Narcomenudeo en Puebla: Desmantelan Dos Puntos de Venta de Droga en Unidad Habitacional

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó con éxito dos cateos en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya en la capital poblana, como parte del combate contra el narcomenudeo, logrando la detención de cuatro personas.

A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que se desmanteló dos puntos presuntamente utilizados para la venta y distribución de narcóticos.

Luego de trabajos de campo, verificación de denuncias anónimas, y análisis de información, se detectó que ambos domicilios operaban como puntos de distribución de droga con actividad constante en la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

Ejecutan dos cateos en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya de Puebla

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia identificó los dos inmuebles en donde presuntamente se comercializaban sustancias ilícitas y con las pruebas recabadas, obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes.

La Fiscalía de Puebla, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, llevaron a cabo las diligencias de cateo de manera simultánea.

Cuatro detenidos por venta de droga en Puebla; Fiscalía investiga

Dolores Nayeli "N" y Juan Carlos "N" fueron detenidos durante el cateo a una vivienda ubicada en la avenida Filomeno Escamilla, en donde también se aseguraron 37 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, 25 dosis con características propias de la cocaína y 12 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana. El inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones.

Como resultado de labores de inteligencia y actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, fueron ejecutados dos cateos en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, en la capital poblana, acción que permitió desarticular dos puntos… pic.twitter.com/mRo7md8wDF — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 19, 2026

En una segunda acción, desarrollada en un departamento ubicado sobre la calle Vicente Lombardo Toledano, fueron detenidos Mariana "N" y Roberto Andrés "N", a quienes les aseguraron 30 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, 17 dosis de hierba verde seca con características propias de la marihuana y siete dosis de medicamento controlado tipo clonazepam. De igual forma, el inmueble fue asegurado por la autoridad ministerial.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso para mantener las acciones de investigación y coordinación interinstitucional para combatir el narcomenudeo, desarticular puntos de distribución de droga y fortalecer la seguridad de las y los poblanos mediante operativos sustentados en información de inteligencia y trabajo ministerial.

Con información de N+

MCS