Narcomenudeo en Puebla: Desmantelan Dos Puntos de Venta de Droga en Unidad Habitacional

Dolores Nayeli, Juan Carlos, Mariana y Roberto Andrés "N" fueron detenidos tras dos cateos en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya en Puebla.

Cateo en Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya PueblaFoto: Fiscalía de Puebla

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La Fiscalía de Puebla desarticula dos centros de distribución de drogas en la capital. Cuatro detenidos y múltiples sustancias aseguradas. Conoce cómo se llevó a cabo esta operación conjunta.

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