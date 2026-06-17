Destruyen Dos Hornos Clandestinos para Deshidratar Madera en Tochimilco, Puebla

Autoridades estatales y municipales se movilizaron hasta la zona donde también aseguraron material forestal obtenido de forma ilegal.

Dos Hornos Clandestinos Madera Destruidos Tochimilco Puebla Medio AmbienteFoto: X @SSPGobPue

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Operativo en Tochimilco: desmantelan hornos ilegales y aseguran madera. Entérate de los esfuerzos por preservar el medio ambiente.

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