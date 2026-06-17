Destruyen Dos Hornos Clandestinos para Deshidratar Madera en Tochimilco, Puebla

El miércoles 17 de junio de 2026 se dio a conocer la localización y destrucción de dos hornos clandestinos utilizados para deshidratar madera en el municipio poblano de Tochimilco.

Durante un operativo realizado entre autoridades estatales y municipales, fueron inhabilitadas las estructuras y asegurado material forestal presuntamente obtenido de forma ilegal.

Destruyen hornos clandestinos y aseguran material forestal en Tochimilco, Puebla

En un trabajo coordinado entre la Policía Estatal Forestal de Puebla, la Coordinación de Protección Civil del estado y autoridades municipales, se destruyeron dos hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera.

Los uniformados acudieron hasta la zona donde se encontraban las estructuras para inhabilitarlas, además de decomisar material forestal que fue hallado en el sitio, por ser presuntamente obtenido de forma ilegal.

Destruyen presa clandestina en Amoltepec, comunidad de Zacatlán, Puebla

El pasado 11 de junio elementos de la Policía Estatal Forestal ubicaron y destruyeron una presa clandestina en Amoltepec, comunidad del municipio poblano de Zacatlán.

Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevaron a cabo la clausura y destrucción de esta obra.

La presa ilegal impedía la continuidad del cauce natural de un río. En este sentido, las autoridades refrendaron el compromiso para la preservación de áreas naturales como parte de la política ambiental del estado.

Con información de N+

GMAZ