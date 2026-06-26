¿Dónde Ver Partido de España vs Uruguay?; Fan Festival en Guadalajara Lleno

Con miles de aficionados reunidos en el centro de Guadalajara para presenciar el partido entre España y Uruguay, el Fan Festival registra una alta afluencia de asistentes y actualmente se encuentra en semáforo rojo, lo que significa que ya alcanzó su límite de capacidad.

Ante este escenario, las autoridades informaron que quienes no logren ingresar al Fan Festival podrán seguir la transmisión del encuentro en otras pantallas públicas instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Las pantallas se encontrarán dispersas en:

La Minerva

Plaza de la Liberación

Plaza Guadalajara

Hospicio Cabañas

🚨 ATENCIÓN



El FIFA Fan Festival™ Guadalajara ha alcanzado su capacidad máxima para el partido España vs. Uruguay.



Por tu seguridad y la de todos, te invitamos a buscar alternativas para vivir este partidazo en otros espacios públicos de nuestra ciudad. pic.twitter.com/RTDMn14VKZ — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) June 27, 2026

Ya se cuenta con la presencia de aficionados nacionales y extranjeros que se encuentran en la ciudad para disfrutar del ambiente futbolero. Entre los visitantes destaca la presencia del rey Felipe VI de España, quien arribó a Guadalajara para asistir al encuentro y cumplir una agenda oficial.

Prevén lluvias durante la jornada

Por otra parte, Protección Civil Jalisco informó que diversos núcleos de tormenta se ubican sobre el sur, norte, centro y occidente del estado, por lo que se mantiene el potencial de lluvias de moderadas a fuertes en estas regiones.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones durante su traslado y estancia en los puntos de reunión. En caso de cualquier emergencia, pidieron reportarla de inmediato al número 911.