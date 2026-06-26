¿Dónde Ver Partido de España vs Uruguay?; Fan Festival en Guadalajara Lleno

El Fan Festival alcanzó su capacidad; estas son las opciones para ver el partido España vs Uruguay.

¿Dónde Ver Partido de España vs Uruguay si se Llena el Fan Festival en Guadalajara?Foto: N+

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Con el Fan Festival al máximo en Guadalajara, descubre dónde ver España vs Uruguay en pantallas públicas. ¡No te pierdas la emoción del partido!

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