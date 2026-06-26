Así Ha Sido la Visita de Felipe VI, Rey de España, en Guadalajara

El rey Felipe VI de España llegó a Guadalajara la noche del 25 de junio para cumplir una agenda diplomática, cultural y deportiva, además de asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, que se disputa este viernes en el Estadio Sede Guadalajara.

Hasta el momento, durante su estancia en la ciudad, el monarca asistió a la presentación del tenor Plácido Domingo y sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con quien estrechó los lazos de colaboración entre España y el estado.

Reunión con el Gobernador de Jalisco

De acuerdo con el mandatario estatal, durante el encuentro dialogaron sobre proyectos de infraestructura hídrica, conectividad y energía con empresas españolas, así como estrategias para fortalecer la inversión hotelera en Jalisco.

Lemus también explicó al rey el modelo educativo de la entidad enfocado en la ciencia, la innovación y la tecnología, además del liderazgo de Jalisco en los sectores electrónico y agroindustrial. Asimismo, compartió parte de la historia de Fray Antonio Alcalde y el impacto de su legado en Guadalajara.

Tras la reunión, el gobernador destacó la cercanía mostrada por Felipe VI durante su visita y señaló que el monarca expresó su aprecio por Jalisco, además de mostrarse gratamente sorprendido por la presentación de Alejandro Fernández realizada la noche del jueves. Posteriormente, el rey acudirá al partido entre España y Uruguay como parte de su agenda en la ciudad.