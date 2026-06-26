Así Ha Sido la Visita de Felipe VI, Rey de España, en Guadalajara

El monarca español ha estado cumpliendo una agenda diplomática, cultural y deportiva durante su estancia en la ciudad

Pablo Lemus y Felipe IVFoto: Gobierno de Jalisco

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Felipe VI en Guadalajara: reunión con el gobernador de Jalisco y asistencia al partido España-Uruguay. Conoce los proyectos discutidos y su aprecio por la región.

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