Así Luce la Tromba Marina que Apareció en el Lago de Chapala, Jalisco

Una tromba marina, también conocida como "culebra de agua", sorprendió la mañana de este 25 de junio a habitantes de las inmediaciones del Lago de Chapala.

El fenómeno natural se registró aproximadamente a las 7:00 de la mañana cerca de la localidad de San Juan Cosalá y pudo observarse desde varios kilómetros a la redonda.

Imágenes captadas por habitantes de la zona muestran la formación de la tromba marina, la cual se originó a partir del rápido desarrollo de una celda de tormenta sobre la cuenca del Lago de Chapala y municipios aledaños.

De manera simultánea, se presentó una lluvia local con un acumulado de 17 litros de agua por metro cuadrado, sin que hasta el momento se reporten daños o afectaciones.

Personal de Protección Civil Jalisco informó que mantiene el monitoreo en esta región y en el resto del estado para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Asimismo, las autoridades señalaron que durante las próximas horas se prevén lluvias en el interior de Jalisco, principalmente en la zona sur de la entidad.