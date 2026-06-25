Así Luce la Tromba Marina que Apareció en el Lago de Chapala, Jalisco

Se generó una tromba marina en el Lago de Chapala, un fenómeno natural que sorprendió a vecinos de la ribera

Tromba marinaFoto: Protección Civil Jalisco

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¿Sabías que una tromba marina apareció en el Lago de Chapala? Este fenómeno impactó a los habitantes locales. Conoce más sobre lo ocurrido y las previsiones climáticas.

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