Muere Hombre tras Caer a Cauce Pluvial en Zapopan; es la Primera Víctima Mortal del Temporal

Se confirmó la primera víctima mortal de esta temporada de lluvias en el estado de Jalisco, quien cayó a un canal y después fue localizado sin vida en el cauce del Río Santiago, a la altura del paso de Guadalupe.

El sujeto fue identificado como Rodolfo, quien de acuerdo a familiares y autoridades, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes junto a un canal y de repente desapareció.

Rodolfo cayó al canal que se encuentra en la calle Francisco Villa, en la colonia Arroyo Hondo, en Zapopan, y posteriormente, su cuerpo fue localizado en el Río Santiago, es decir, a 22 kilómetros de distancia.

Quien confirmó la muerte del hombre fue el director de Protección Civil de Jalisco.

“El reporte que nosotros recibimos fue de que había una persona ingiriendo bebidas alcohólicas a la orilla de un canal y de repente desapareció. Y la familia confirma que se trata de la persona, por cicatrices que traía en diversas partes del cuerpo”, explicó el director de Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López.

De acuerdo a un vecino, Rodolfo y otros hombres se reunían en una vivienda cercana y fue en la tormenta del 12 de junio que cayó en el intenso caudal que se forma en esa zona.

“Lo que pasa es que a ellos les gusta mucho tomar. Y pues, tomados, según esa persona, ya habían sido varias veces que quiso atravesar el río. ¿Cómo lo van a atravesar? No están bien”, manifestó el vecino.

El nivel del agua sobrepasó un puente para cruzar

En el lugar hay un puente vehicular y peatonal, el mismo que no cuenta con protección y que además, con una tormenta, el agua lo tapa.

“Sube exageradamente, arrastran todo lo que quiere. Muchísima fuerza, es muy peligroso. De hecho, aquí no pasamos, sí subió hasta arriba en un temporal fuerte, es peligrosísimo, porque nos mata, o sea, nos arrastra. Prácticamente los carros también los arrastra”, dijo Tania, vecina de la zona.

Ante esta tragedia, los vecinos piden a las autoridades instalar protecciones en los alrededores de este puente que atraviesa el cauce.

El cuerpo de Rodolfo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.