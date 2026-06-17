Muere Hombre tras Caer a Cauce Pluvial en Zapopan; es la Primera Víctima Mortal del Temporal

Un hombre murió tras caer a un cauce pluvial en Zapopan; su cuerpo fue localizado en el Río Santiago

CauceFoto: N+

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Un hombre muere tras caer a un canal en Zapopan; su cuerpo fue hallado 22 km después en el Río Santiago. Vecinos exigen medidas de seguridad en el puente. Descubre los detalles.

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