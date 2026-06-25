¿Cuándo es la Fecha Límite para Vincular Líneas Celulares con la CURP en Jalisco?

El gobierno mexicano anunció la fecha límite para que cada usuario realice la vinculación de su línea telefónica, esto como medida de seguridad de todos los jaliscienses, que tiene el propósito de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos usando chips para celulares sin identificación.

¿Cuándo es la fecha límite para vincular la línea?

Las líneas de prepago que hasta el momento no han sido vinculadas tienen una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico, por lo que se estableció un calendario para que cada usuario realice este proceso:

15 de agosto si el número termina en 0

31 de agosto de agosto si el número termina el 1

15 de septiembre si el número termina en 2

30 de septiembre si el número termina en 3

15 de octubre si el número termina en 4

31 de octubre si el número termina en 5

15 de noviembre si el número termina en 6

30 de noviembre si el número termina en 7

15 de diciembre si el número termina en 8

31 de diciembre si el número termina en 9

Cuando el plazo se venza las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Cabe señalar que este proceso no es realizado por el gobierno, sino que se lleva a cabo por compañías telefónicas, que sólo asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, quitando cualquier otro dato o imagen utilizado durante el proceso de vinculación.