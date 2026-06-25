¿Cuándo es la Fecha Límite para Vincular Líneas Celulares con la CURP en Jalisco?

Esta es la fecha límite para vincular las líneas móviles con la CURP en el estado de Jalisco. El gobierno mexicano anunció un calendario

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¿Tu línea celular aún no está vinculada a la CURP? Descubre la fecha límite según el último dígito de tu número y evita quedarte sin servicio en Jalisco.

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