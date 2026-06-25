¿Cuándo Cancelan Líneas en 2026? Cambian Fecha Límite para Vincular Celular con CURP

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció la prórroga para el registro de celulares en México, por lo que cambió la fecha límite para vincular números telefónicos con nombre y CURP, y acá te decimos cuándo empezarán a cancelar las líneas en 2026.

En un comunicado, la CRT anunció el nuevo calendario para el registro de líneas celulares, conforme al último dígito del número de teléfono, que va desde agosto hasta diciembre de este año, y a partir de las nuevas fechas límites comenzará a suspenderse el servicio telefónico.

Si aún no has hecho la vinculación de tu línea con tu INE y CURP, en notas previas ya te explicamos cómo hacer el proceso y cómo saber si tu celular ya está registrado, además de consultar cuántos número están registrados a tu nombre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crecen las Dudas en Querétaro por el Registro Obligatorio de Celulares; Esto Sabemos

¿Cuándo cancelan las líneas en 2026?

De acuerdo con el calendario, la primera fecha límite para el registro de celulares en México es el 15 de agosto de 2026, de ahí que las compañías telefónicas comenzarán a suspender el servicio en las siguientes 72 horas de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas.

A partir de esta fecha, los usuarios que no registraron su celular sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).

¿A quiénes les cancelan la línea en agosto 2026?

La suspensión de las líneas celulares se realizará conforme a la fecha límite que se estableció para el último dígito de teléfono, de ahí que los primeros que podrían sufrir la cancelación de su servicio en agosto son aquellos números que terminan con 0 y 1. Estos son los últimos días que tiene cada terminación:

15 de agosto: Celulares que terminan con 0.

31 de agosto: Números que finalizan con 1.

15 de septiembre: Último dígito de celular 2.

30 de septiembre: Celulares que terminan con 3.

15 de octubre: Números que finalizan con 4.

31 de octubre: Último dígito de celular 5.

15 de noviembre: Celulares que terminan con 6.

30 de noviembre: Números que finalizan con 7.

15 de diciembre: Último dígito de celular 8.

31 de diciembre: Celulares que terminan con 9.

Para registrar tu línea celular, debes realizar el proceso directamente con tu compañía telefónica, lo cual se puede hacer por internet o puedes acudir a los centros de atención a clientes para que te ayuden con el trámite, solo debes de llevar una identificación oficial y tu CURP.

PPP