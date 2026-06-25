¿Cuándo Cancelan Líneas en 2026? Cambian Fecha Límite para Vincular Celular con CURP

Consulta a partir de qué día iniciará la suspensión de líneas celulares en México, de acuerdo con el nuevo calendario de registro

Checa cuándo Empezarán a Cancelar Líneas de Celulares en 2026La CRT dio prórroga para el registro de celulares en México. Foto: Cuartoscuro

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