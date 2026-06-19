¿Por Qué Duermes, pero No Descansas? Cuidado porque Celulares Alteran Esta Hormona

La falta de un descanso profundo se manifiesta de formas que a menudo se confunden con otros padecimientos.

Un par de niños se entretienen con sus respectivos celularesUn par de niños se entretienen con sus respectivos celulares. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+