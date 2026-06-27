Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ+ de México Promueve Espacios Seguros en el Deporte

En México han surgido equipos y ligas de la comunidad LGBTQ+.

Said Rodríguez comenzó a jugar futbol a los 14 años de edad en un equipo de la alcaldía Tlalpan, estuvo ahí 18 años y en ese periodo inició su transición.

Cuenta que al asumir públicamente su identidad como hombre trans, el espacio que consideraba su casa dejó de abrirle las puertas.

"Me prohibieron jugar en sus canchas y tenía mucho miedo de regresar porque aparte fui golpeado", asegura Said Rodríguez, futbolista.

Said fue rechazado por varios equipos, al no ser aceptado, ni en ligas varoniles, ni en femeniles.

“No cabes en ningún lado, mientras que tú seas de la comunidad o empieces a externar algún gusto, o porque andas con una mujer, o porque andas con un hombre, ya desde ahí ya cavaste tu propia tumba” señaló Said.

Espacio seguro

Hace un año se integró a un equipo de la alcaldía Miguel Hidalgo conformado por integrantes de la comunidad LGBTQ+, donde encontró un espacio seguro.

“No es lo mismo jugar en otras canchas donde hay discriminación, aquí te sientes en casa”, expresó.

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Discriminación

Muchas personas de la comunidad LGBTQ+ han enfrentado barreras durante años por la discriminación y la falta de espacios seguros en este deporte.

Como Jennifer Méndez, otra futbolista que aseguró:

“Me topé con el futbol, no sabía jugar yo mucho, obviamente sí, nunca falta el comentario de discriminación de como que es chavo, cosas así”

Iván Lara de la Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ, indicó:

“Si desde chiquitos encontramos la homofobia en las primarias, en las escuelas, nos alejamos del deporte porque no sentimos que es un espacio seguro, pues obviamente nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo social y nuestro desarrollo deportivo se va a ver cooptado ahí, se va a ver un poquito rezagado”

Esa exclusión se refleja en el grito homofóbico de los estadios, en un entorno marcado por el machismo y la homofobia, y la casi nula representación de gays en el entorno profesional.

“Creo que el mensaje que tenemos que lanzarle tanto a la comunidad y a todas las poblaciones y a la sociedad, pues es que el deporte también nos pertenece y debe ser para todas, todas y todes”, señaló Lara.

Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ+ de México

La Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ+ de México ha promovido espacios seguros para la comunidad en el deporte. Solo en la Ciudad de México ha creado 52 equipos de futbol con el apoyo de distintas alcaldías y este año realizó el mundialito de la diversidad, avalado por la Conade.

La marcha del orgullo LGBTQ+ de este año en la Ciudad de México será encabezada por deportistas de la comunidad, en un gesto que busca visibilizar la discriminación que persiste en el deporte y reivindicar el derecho a jugar y existir sin exclusión.

Con información de Victor Valles Mata y Adrián Tinoco.

LECQ