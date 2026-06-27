Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ+ de México Promueve Espacios Seguros en el Deporte

En la CDMX ha creado 52 equipos de futbol con el apoyo de distintas alcaldías, este año realizó el mundialito de la diversidad y la marcha del orgullo será encabezada por deportistas de la comunidad

La Asociación Nacional de Deportistas LGBTQ+ de México este año realizó el mundialito de la diversidad.Foto: N+

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¿Sabías que la marcha del orgullo en CDMX será encabezada por deportistas LGBTQ+? La Asociación Nacional promueve espacios seguros con 52 equipos de fútbol.

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