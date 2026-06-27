Marchas HOY 27 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 27 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 marchas, 7 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Contra Marcha LGBTQIA+ marchará de:

Hemiciclo a Juárez.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+

Del Ángel de la Independencia.

Con destino al Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Bloque Disidente marchará de:

Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

El Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ marchará de:

Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

M Rubber MX marchará de:

Plaza Río de Janeiro, en Calle Durango y Orizaba, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino al Ángel de la Independencia.

Monumento a la Revolución.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

Caminando Contigo marchará de:

Glorieta de Insurgentes, en Insurgentes Sur, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ