¿Superman en la Vida Real? Así Defendió David Corenswet a Milly Alcock en Evento de Supergirl

Un momento captado en video durante la alfombra roja de Supergirl se viralizó en redes sociales y desató una ola de elogios hacia el actor David Corenswet, quien intervino para proteger a su coestrella Milly Alcock cuando un fotógrafo la tocó sin su consentimiento.

El incidente ocurrió el lunes 22 de junio durante la premiere de Supergirl en la ciudad de Nueva York, donde Corenswet, quien interpreta a Clark Kent/Superman en el Universo DC de James Gunn, fue captado en video enfrentando a un fotógrafo que había tocado la espalda de Alcock sin permiso.

En las imágenes se puede ver a Corenswet y Alcock conversando con Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, quienes también asistieron a la premiere. En un momento, un fotógrafo cercano extendió la mano hacia la espalda de la actriz. Corenswet reaccionó de inmediato: se acercó con la mano levantada, se interpuso entre él y Alcock, y al parecer le pidió al fotógrafo que no la tocara.

El video fue publicado por la cuenta de fans Home of DCU en X, y las reacciones de elogio no tardaron en llegar.

"David es Superman tanto en las películas como en la vida real", escribió un usuario.

"No creo que hubiera mala intención, pero definitivamente no debería estar haciendo eso", señaló otro.

David Corenswet steps in after a photographer puts their hands on Milly Alcock on the ‘SUPERGIRL’ carpet. pic.twitter.com/nttEH4qvX3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 23, 2026

Un gesto que la gente aplaudió

El clip acumuló 1.1 millones de impresiones solo en esa publicación, y generó un debate sobre los límites del acceso de la prensa a los actores durante eventos de alfombra roja.

Uno de los comentarios más compartidos fue el de la cuenta DC Film News: "Bien hecho, David Corenswet por intervenir. Un fotógrafo no tiene ningún derecho a poner las manos encima de una actriz en un evento de alfombra roja, ni en ningún otro lugar."

Otro fan resumió el sentimiento general con una frase que sintetizó el momento: "Es Superman en las películas y Superman en la vida real."

No todos, sin embargo, interpretaron la escena de la misma manera. Algunos usuarios señalaron que el fotógrafo simplemente intentaba reposicionar a los actores para obtener mejores tomas, una práctica habitual aunque cuestionable en este tipo de eventos.

El contexto: Supergirl llega a los cines este viernes

Alcock, de 26 años, encabeza el elenco de Supergirl como Kara Zor-El, prima de Superman, con Corenswet, de 32, en un papel secundario. La película también cuenta con Jason Momoa, Eve Ridley y Matthias Schoenaerts, y se estrena el jueves 25 de junio en México.

Dirigida por Craig Gillespie, la cinta es el segundo gran lanzamiento del Universo DC relanzado por James Gunn y Peter Safran, tras el debut de Corenswet como Superman en julio de 2025.