¿Superman en la Vida Real? Así Defendió David Corenswet a Milly Alcock en Evento de Supergirl

Un video de la premiere de Supergirl en Nueva York muestra a David Corenswet interponerse entre Milly Alcock y un fotógrafo que la tocó sin permiso.

david-corenswet-defiende-milly-alcock-fotografo-premiere-supergirlFoto: GettyImages

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Superman en acción: David Corenswet interviene en defensa de Milly Alcock en la premiere de Supergirl. El video del momento ha generado debate sobre los límites en eventos públicos.

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