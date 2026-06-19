Tragedia en Hollywood: Muere Paul Avery, Actor de Superman, Junto a su Esposa en un Incendio

Paul Avery, actor de 81 años recordado por su papel en All My Children y su aparición en Superman (1978), murió junto a su esposa Sheila en el incendio de su casa en Nueva Jersey.

muere-paul-avery-actor-superman-all-my-children-incendioFoto: Facebook Kyle Avery

Destacado

Paul Avery, recordado por Superman y All My Children, muere junto a su esposa en un incendio. Descubre cómo su vida dejó huella más allá de la pantalla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+