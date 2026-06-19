Tragedia en Hollywood: Muere Paul Avery, Actor de Superman, Junto a su Esposa en un Incendio

Paul Avery, actor de 81 años conocido por la serie All My Children y la película Superman, y su esposa Sheila, fallecieron la madrugada del martes tras un incendio en su casa en Nueva Jersey.

La Policía Estatal de Nueva Jersey y el Departamento de Bomberos de Blairstown acudieron al domicilio de la pareja en Mohican Road poco antes de la 1:00 a.m. del 16 de junio de 2026, luego de recibir un reporte de incendio residencial con posibles personas atrapadas.

Al llegar, los cuerpos de emergencia encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas. Los bomberos lograron ingresar al inmueble y encontraron a Paul y Sheila Avery inconscientes. Fueron sacados del edificio en llamas y recibieron RCP en el lugar, pero no sobrevivieron a sus heridas. El incendio fue declarado bajo control aproximadamente a la 1:03 a.m.

La causa del incendio permanece bajo investigación

Una vida marcada por el arte y el servicio

La carrera actoral de Paul Avery comenzó en 1972 con la película Stanley. En 1979 apareció como camarógrafo de televisión en Superman. Posteriormente participó en varias series de televisión, incluyendo Three's Company, ABC Weekend Specials, Soap y Tales from the Darkside. Su papel más memorable llegó en los años 80, cuando interpretó a Hughie, el cantinero del bar Foxy's en All My Children, rol que mantuvo durante 12 años.

Pero su vida trascendió las pantallas. Joe Phalon, quien trabajó en el periódico que Avery fundó, el Ridge View Echo, lo describió así:

"Siempre me gusta llamar a Paul el hombre más interesante del mundo, porque lo era, considerando todo lo que hizo en su vida: actuación, paracaidismo, veterano de Vietnam, fundó un periódico".

Phalon agregó que "su muerte dejará un vacío real en esta comunidad, no solo en Blairstown, sino en los pueblos de alrededor".

El adiós de sus hijos

La hija del matrimonio, Kyle Avery, confirmó el fallecimiento a través de un emotivo mensaje en Facebook. "Estoy devastada de compartir que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, partieron esta mañana temprano", escribió. "Los amamos tanto, y ellos nos amaron tanto, y nadie tuvo que preguntarse nunca si así era. Estamos agradecidas con el Departamento de Bomberos de Blairstown por sus esfuerzos. Los detalles del servicio fúnebre seguirán próximamente."

A los Avery les sobreviven sus hijas Parker y Kyle, y su hijo Paul.